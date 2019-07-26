Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adı altında hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi! Anayasa Mahkemesi Zühtü Aslan da "hak ihlali" yönünde oy kullandı. Toplantıda 8 üyenin ihlal kararına karşı 8 üye ihlal bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Ancak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "ihlal" yönünde oy kullanması nedeniyle "eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyunun iki oy sayılacağı"na ilişkin hüküm gereği bireysel başvuruda ihlal kararı verildi.

DEVLETİ "KATİL", TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI "MAĞDUR" GİBİ GÖSTERENLERE MÜSAADE...!

Devleti "katil", terör örgütü PKK'yı "mağdur" gibi gösteren sözde akademisyenlerle ilgili savcılık iddianamesinde "Bildiriye imza atan akademisyenlerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sorumlusu ve faili olduğu şiddet olayları karşısında ulusal güvenliğini, toprak bütünlüğünü, kamu güvenliğini ve düzenini korumaya yönelik tedbirler alan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşanan olayların sorumlusu ve faili gibi lanse ederek PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptıkları anlaşılmıştır." denilerek kanıtlarıyla teröre destek verdikleri ortaya konsa da, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, terör sevici akademisyenleri aklayarak, 800 şehidimizi hiçe saydı.

KARAR GÜNLER ÖNCESİ PLANLANMIŞ

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın "ihlal" yönünde eşitlik oyu çıkması üzerine direk taraf olarak iki oyuyla birlikte terör sevici akademisyenler lehine verdiği kararı günler öncesinden planladığı konuşuluyor. Geçtiğimiz Pazar günü (21 Temmuz) Hürriyet gazetesinden yargı muhabiri Oya Armutçu'ya özel bir röportaj veren Arslan'ın "Anayasa yargıcı için arafta olmak kaçınılmaz. Eğer bir kararınızdan dolayı toplumun ya da siyasetin bir kesimi, diğer bir kararınızdan dolayı tam zıt kutupta yer alan başka bir kesimi sizi topa tutuyorsa doğru yoldasınız demektir. Ben buna 'Ne İsa ne Musa testi' diyorum" sözleri "Ne İsa'ya Ne Musa'ya" başlığıyla manşet oldu.

HÜRRİYET'LE ORTAK OPERASYON

AYM Başkanı'nın durduk yere Hürriyet'e tam sayfa özel hayatından da paylaşımlar yaptığı röportajın manşet olması ve başlıkları, bugün alınan skandal karar öncesi bir operasyon olduğu kuşkusunu akla getirdi. Hürriyet'in yargı muhabirinin haberin kurgusunu Zühtü Arslan'ın AYM kararlarıyla ilgili şu sözlerini öne çıkararak yapması, Hürriyet gazetesinin de işbirliği içinde olduğunu gösterdi:

"Son yedi yılda bu ülkede olağanüstü şeyler yaşandı. AYM çok kritik kararlar verdi. Kuşkusuz bu kararların bazıları şiddetli şekilde eleştirildi. Kararlara göre de eleştirenler değişti. Bunları yaşayınca aklıma Sezai Karakoç'un 'Ne cennet, ne cehennem ne dünya/Arafım ben' dizeleri geliyor. Anayasa yargıcı için arafta olmak kaçınılmaz. Aslında bu bir açıdan da doğru istikamette olduğunuzu gösteriyor. Eğer bir kararınızdan dolayı toplumun ya da siyasetin bir kesimi, diğer bir kararınızdan dolayı tam zıt kutupta yer alan başka bir kesimi sizi topa tutuyorsa doğru yoldasınız demektir. Ben buna 'Ne İsa ne Musa testi' diyorum."

HÜRRİYET GAZETESİ, AYM'NİN TARTIŞMALI KARARA İMZA ATAN BAŞKANINI DA AKLADI

Arslan'ın "İtibar cellatları karşısında yutkunuyoruz" sözlerini ara başlıkla da öne çıkaran Hürriyet gazetesi, AYM'nin tartışmalı karara imza atan başkanını da akladı. Sanki bugün verdiği skandal karar için ön alma operasyonu kokan şu sözleri Hürriyet'te şöyle öne çıkarıldı:

"Bize ayna tutan eleştirilerden yararlanıyoruz. Ancak bazı kararlardan sonra eleştirinin ötesine geçen, her türlü iftira, tezvirat ve karalamanın yapıldığı linç kampanyaları bizi üzmektedir. İtiraf edeyim, maalesef itibar cellatları karşısında bazen kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Başkalarının haklarını korumaya çalışan anayasa yargıçları olarak, kendinize yapılan ağır saldırılar ve haksızlıklar karşısında çoğu kez sadece yutkunuyorsunuz.

AYM gerçekten çoğu demokratik ülkenin anayasa mahkemesinden çok daha özgürlükçü kararlar veriyor. Hâl böyleyken bazıları, her durumda Türk AYM'sini itibarsızlaştırma amacına bilerek ya da bilmeyerek hizmet edecek şekilde tamamen ön yargılı, toptancı ve kategorik değerlendirmeler yapmaktan geri durmuyorlar. Bazı kesimler de ısrarla ve yılmadan AYM'ye bireysel başvuruyu etkisiz yol göstermenin gayreti içindeler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise her vesileyle bu gayretleri boşa çıkarmakta, AYM'ye bireysel başvuruyu etkili bir yol olarak kabul ettiğini ifade etmektedir."