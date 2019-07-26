Anayasa Mahkemesi ve AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlığı altında terör örgütü PKK'ya destek veren ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları itibarsızlaştırarak katliam olarak göstermeye çalışan ve aralarında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilenlerin de bulunduğu 1128 imzacı akademisyeni aklayan bir karara imza attı.​

2015'de HDPKK Doğu ve Güneydoğu'da birçok il ve ilçede sözde özerklik ilan etti; Şehirlere çukurlar kazıp barikatlar kurarak eylemlere başlayıp sözde öz yönetim isteğini gerçekleştirmek için saldırılara başladı.

800 VATAN EVLADI ŞEHİT OLDU

PKK'nın hain saldırıları ve çukur eylemleri sonucu 800'e yakın güvenlik gücümüzü şehit verdik. Terör örgütü PKK 314 sivili katletti 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ve 2 bin sivil yaralandı.

TERÖRİSTLERE OPERASYON BAŞLAYINCA ORTAYA ÇIKTILAR

HDPKK'nın çukur eylemleri ve bu terör saldırılarına karşı suspus olan bazı akademisyenler, devlet tarafından teröristlere karşı operasyon başlatılınca bunu 'suç' olarak niteleyip "Bu Suça Ortak Olmayacağız" isimli ve 1128 akademisyenin imzaladığı bir bildiri yayınladı.

DEVLETİ HEDEF GÖSTERDİLER

"Barış Bildirisi" adı verdikleri metinle güvenlik güçlerinin teröristlere karşı yaptığı operasyonlara karşı çıkan PKK terörünü savunan sözde akademisyenler, şehirlerde Türk güvenlik güçlerinin katliam yaptığını iddia etti ve devleti hedef gösterdi.

TERÖR PROPAGANDASI SUÇUNDAN MAHKUM OLDULAR

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriyle devleti hedef göstererek PKK terörünü destekleyen akademisyenlerin bir kısmı mesleklerinden ihraç edildi ve "terör örgütü propagandası" suçundan dava açılarak hapse mahkûm edildi.

9 AKADEMİSYEN AYM'YE BAŞVURDU

Bir grup akademiysen tarafından yayımlanan bildiriye imza veren 9 akademisyen Füsun Üstel, İbrahim Garip, Yasemin Gülsüm Acar, Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz, Melda Tunçay, İzzeddin Önder, Canan Özbey, Nazlı Ökten Gülsoy ve Zübeyde Gaye Çankaya Eksen," terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmaları" nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

AYM BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN'IN OYU KARARDA ETKİLİ OLDU

Toplantıda 8 üyenin ihlal kararına karşı 8 üye ihlal bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Oylamada eşitlik sağlanmasına rağmen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "ihlal" yönünde oy kullanması nedeniyle "eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyunun iki oy sayılacağı"na ilişkin hüküm gereği bireysel başvuruda ihlal kararı verildi.



AYM'YE VE ZÜHTÜ ARSLAN'A TEPKİ YAĞDI

Anayasa Mahkemesi'ne ve Zühtü Arslan'a skandal kararın ardından tepki yağdı. "Siviller hayatını kaybetti, çocuklar katledildi, askerimiz polisimiz şehit düştü, camiler yakıldı, şehirler yıkıldı... Bunları yapanları desteklemek suç değilmiş demek!" sözleriyle tepki gösterildi.

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