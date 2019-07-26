A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Cansın Helvacı'nın sunduğu "Memleket Meselesi" programında; Anayasa Mahkemesi'nin devleti 'katliam yapmakla' suçlayan akademisyenlere verilen cezalarda hak ihlali kararı vermesi işlendi.

BESE HOZAT İSTEDİ, BİN 128 AKADEMİSYEN DEVLETİ KATLİAM YAPMAKLA SUÇLADI

Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın da bulunduğu sekiz üye maalesef devleti katliam yapmakla suçlayan PKK/KCK terör örgütü bildirisine açıkça destek verdiğini söyledi.



Kenan Kıran, 22 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde PKK terör örgütü tarafından iki polisimizin evlerinde enselerinden vurularak şehit edilerek Çözüm Süreci'nin bozulduğunu hatırlattı.



Kıran, PKK terör örgütü birçok sokak ve mahallenin girişine hendekler kazmaya başladığını, 22 Aralık 2015 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün eş başkanı Bese Hozat'ın 'Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın' dediğini anımsattı.



Kenan Kıran, "Bese Hozat'ın bu çıkışının ardından 11 Ocak 2016 tarihinde aralarında CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun da bulunduğu bin 128 kişi devleti katliam yapmakla suçladı" ifadelerini kullandı.





"HDP'NİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU HÜKÜMET İSTENİYORDU, KOALİSYON OLMAYINCA ÇÖZÜM SÜRECİ BİTİRİLDİ"

Kenan Kıran, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nin sekiz üyesi devleti katliam yapmakla suçlayan ve PKK terör örgütünün öz yönetim çağrısının da içerisinde bulunduğu bildiriye açıkça destek vermiştir. Oylama sekize sekiz sonuçlanmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın oyu iki olarak sayılmıştır ve bu karar çıkmıştır."



"Biz şunu biliyoruz. 7 Haziran 2015 milletvekili seçimleri olmuştu. HDP yüzde 13 oy almıştı. HDP'nin de içinde bulunduğu hükümet isteniyordu. Çözüm süreci devam ediyordu. Koalisyon hükümeti gerçekleşmeyince çözüm süreci bitirildi. 22 Temmuz 2015 tarihinde iki polisimiz Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde ensesinden vurularak şehid edildi. PKK terör örgütü çözüm sürecini bitirdi ve seri terör eylemlerine başladı."



PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EŞ BAŞKANI BESE HOZAT ÇAĞRIDA BULUNDU

"PKK terör örgütü birçok sokak ve mahallenin girişine hendekler kazmaya başladı. Devlet çukur kazanlara karşı operasyona başlayınca PKK terörü arttı. 7 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde mücadele başlandı. 10 Ağustos 2015 tarihinde PKK/KCK terör örgütü Silopi, Cizre ve Nusaybin'de özyönetimler ilan etti. PKK/KCK terör örgütünün eş başkanı Bese Hozat, 22 Aralık 2015 tarihinde 'Aydın ve demokratik çevreler özyönetimlere sahip çıksın' dedi."



BİN 128 AKADEMİSYEN DEVLETİ KATLİAM YAPMAKLA SUÇLADI

"Bese Hozat'ın bu çıkışının ardından 11 Ocak 2016 tarihinde aralarında CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun da bulunduğu bin 128 kişi devleti katliam yapmakla suçladı. Devlet; PKK terör örgütüyle mücadele ederken, 'Bölgede kasıtlı ve planlı kıyım' yapıldığı iddia edildi. Bildiride; katliam yapıldığı iddia edilen yerlerde, müzakere koşullarının hazırlanması ve devleti şiddete son verilmesi istendi. İngilizce bildiride ise, PKK terör örgütü Kürt siyasi hareketinin lideri olarak tanımlandı ve Kürdistan illerinde katliam yapıldığı öne sürüldü."





150 BİN ÖĞRETİM ÜYEMİZ ARASINDA BİN 128 ÖĞRETİM ÜYESİ

"Devletin bu mücadelesinin ardından bu aydınlar toplandı. 793 şehid verdik. 150 bin öğretim üyemiz arasında bin 128 öğretim üyesi olması dikkat çekici. Azınlık ama ilk defa sözde akademisyenler devletin katliam yapmakla suçlanan bildiriye imza attılar."



TERÖR EYLEMLERİ VE İSTANBUL'DAKİ SALDIRILAR, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE HAZIRLIKTI

"Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar yer almıştı. Terör eylemleri ve İstanbul'daki saldırılar, 15 Temmuz darbe girişimine hazırlıktı. Ne olmuştu? PKK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu'daki çukur eylemlerinin ardından 12 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Sultanahmet'te bir katliam gerçekleştirildi. Taksim ve Atatürk Havalimanı'nda terör eylemleri oldu. İrfan Fidan'ın ifadesiyle, 'Bu terör eylemleri Türkiye Cumhuriyeti ve milletini 15 Temmuz darbe girişimine hazırlamaktır. Kaos ve tedirginlik çıkarma yoluyla, askerin yönetime gelmesinden başka çare yoktur algısı milletin hafızasına nakşedilmeye çalışılmak istendi'"



DEVLETİ KATLİAM YAPMAKLA SUÇLAYANLAR ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN KORUNDU

"Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın da bulunduğu sekiz üye maalesef devleti katliam yapmakla suçlayan PKK/KCK terör örgütü bildirisine açıkça destek verdi. Bu karar eleştirilecektir, kamuoyunda tartışılacaktır. Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkelerinde devleti katliam yapmakla suçlayan akademisyenler ve gazeteciler direkt gözaltına alınırken, devleti katliam yapmakla suçlayanlar Anayasa Mahkemesi tarafından korundu."





İŞTE O SÜREÇ

22 Temmuz 2015: Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde PKK terör örgütü tarafından iki polisimiz evlerinde enselerinden vurularak şehit edildi.

Bu saldırı sonrasında PKK terör örgütü üyeleri tarafından, güvenlik güçlerinin mahallelere girmelerini engellemek ve güvenlik güçleriyle avantajlı çatışma ortamı oluşturmak için mahalle girişlerine, sokaklara hendekler kazılmaya, barikatlar ve bombalı tuzaklar kurulmaya başlandı.



7 Ağustos 2015: Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Başak ve Barbaros mahallelerinde açılan hendekleri kapatmak için mahalleye gelen güvenlik güçlerine örgüt mensubu teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.



10 Ağustos 2015: PKK/KCK Terör Örgütü'nün sözde Şırnak Halk Meclisi tarafından Şırnak ilinde sözde "öz yönetim" ilan edildi.



12 Ağustos 2015: PKK/KCK Terör Örgütü tarafından yapılan açıklamayla Silopi, Cizre ve Nusaybin'de de sözde "öz yönetimler" ilan edildi.



22 Aralık 2015: PKK/KCK Terör Örgütü Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, örgüt güdümündeki medya aracılığıyla şüphelilere talimat mahiyetinde açıklamada bulundu ve "Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın" dedi.



27 Aralık 2015: Sözde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından gerçekleştirilen olağanüstü kongrede 14 maddelik sözde öz yönetim deklerasyonu açıklandı.,



Bu açıklamanın ardından, Hakkari ili Yüksekova ilçesi, Muş ili Varto ve Bulanık ilçeleri, Van ili Edremit ve İpekyolu ilçeleri, Diyarbakır ili Sur, Silvan ve Lice ilçeleri, Ağrı ili Doğubeyazıd ilçesi, Bitlis ili Hizan ilçesi, Batman ili, İstanbul İli Gülsuyu ve Gazi mahallelerinde de sözde "öz yönetimler" ilan edildi.



Sözde öz yönetim ilan edilen bölgelerde güvenlik güçlerinin bölgeye girişini engellemek için terör örgütü mensuplarınca hendekler kazıldığı, barikatlar kurulduğu, mahalle girişlerine ve sokaklara bombalı tuzaklar kurulduğu görüldü.



İlerleyen süreçte, PKK/KCK terör örgütü tarafından sözde "öz yönetim" ilan edilen bölgelerde, Valiliklerin talimatıyla dönem dönem sokağa çıkma yasağı ilan edildi, güvenlik kuvvetlerince bu bölgelerin teröristlerden temizlenmesi amacıyla operasyonlar başlandı.



11 Ocak 2016: CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun da bulunduğu bin 128 akademisyen devleti katliam yapmakla suçlayan bildiriye imza attı.

Bildiride; Türkiye Cumhuriyeti'nin; vatandaşlarını Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm etmekte olduğu, yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırıldığı iddia edildi.



Bildiride; güvenlik güçlerinin PKK terör örgütüyle mücadelesi, "Bu kasıtlı ve planlı kıyım" olarak öne sürüldü.





Bildiride; "Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, Müzakere koşullarının hazırlanması, Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesi" gibi güvenlik güçlerini ve devleti hedef alan ifadeler yer aldı. PKK/KCK Terör Örgütü'ne destek bildirisi yayınlandı.



Bildirinin İngilizce metninde ise; Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusundaki illeri ifade etmek amacıyla PKK/KCK jargonuyla "Kürdistan illeri" ibaresi kullanıldı.



12 Ocak 2016: İstanbul Sultanahmet'te canlı bomba eyleminde çoğu Alman vatandaşı 12 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.



19 Mart 2016: İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısında 5 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı.



28 Haziran 2016: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısında 46 kişi yaşamını yitirdi ve 163 kişi yaralandı.



15 Temmuz 2016: Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde 251 kişi şehit oldu, 2 bin 186 kişi de yaralandı.