23 Haziran Çekmeköy İstanbul seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. Sandıklar kapanır kapanmaz ilk sonuçlar takvim.com.tr sayfasında sizlerle olacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan seçimle her şey aynı olarak korundu. Sadece kura çekimi yapılmadı. Bu bağlamda seçimden çekilen partilerde oy pusulasından çıkartıldı. Çekmeköy seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Çekmeköy 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından takvim.com.tr'de olacak. İstanbul Büyükşehir Başkanı olmak için 4 parti ve 17 bağımsız aday kıyasıya yarışacak. Çekmeköy son dakika seçim sonuçlarını ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranını merak edenler bu sayfada kalın.

ÇEKMEKÖY İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Çekmeköy seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Çekmeköy 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından takvim.com.tr'de olacak.

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BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğu zaman haberimiz içerisinden güncellenecektir.

EKREM İMAMOĞLU NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğu zaman haberimiz içerisinden güncellenecektir.

23 HAZİRAN'DA KİMLER OY KULLANACAK?

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmadan bu seçimlerde de kullanılacak.

31 Mart'taki yerel seçimlerde 'oy kullanamaz' şerhi yazılan kişi sayısı ise 23 bin 165 iken 23 Haziran seçimleri için bu sayı 68 bin 17'ye yükseldi.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.

İSTANBUL YENİLEME SEÇİMİNDE OY KULLANAMAYACAK SEÇMEN SAYISI AÇIKLANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçiminde, 31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın kullanılması gerekiyor.

Ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına "oy kullanamayacağına" dair şerh düşülüyor.

İstanbul yenileme seçimiyle ilgili seçim takvimine göre, 18 Haziran 2019 Salı günü, kesinleşmiş seçmen kütüklerinde yer alan ölenler ile vatandaşlıktan çıkarılanlara ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlı seçmenlere ve 26 Aralık 2018 ila 23 Haziran 2019 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında bulunan kasıtlı suçtan hükümlülere ait bilgiler Adalet Bakanlığından, oy verme günü itibarıyla silah altında bulunan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgiler de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alındı.

Bu kapsamda, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, yenileme seçiminde oy kullanamayacak seçmenler belirlenerek "oy kullanamaz" şerhi düşüldü.

Buna göre, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 44 bin 852 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.

İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım eşlik etti.

Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edecek.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. oylar sayılacak. kim istanbul'u yönetecek? ben İstanbul'a inanıyorum" İfadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İstanbullular karar verecek"

-İnşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek, İstanbullular karar verecek. İstanbul halkının verdiği kararın başımızın üstünde yeri vardır. En doğru kararı vereceklerine yürekten inanıyorum.

"Bugün konuşma sırası seçmenindir"

-6 Mayıs'tan beri kampanyalarımızı yapıyoruz. Projelerimizi, vaatlerimizi anlattık. Bir konuştuk, iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenindir. Onlar kararını bugün vermiş oluyor. İstanbul için seçimler hayırlı uğurlu olsun.

"Bilerek bilmeyerek yanlış yaptıysak helallik istiyorum"

-Kampanya sırasında kırgınlıklar olabilir veya vatandaşlarımızda kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır diye düşünüyorum. Bilerek bilmeyerek yanlış yaptıysak helallik istiyorum.

23 HAZİRAN SEÇİMLERİ OY NASIL KULLANILIR?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de görebilecek.

Cep telefonuyla kabine girmeyin

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Oy pusulasını kontrol edin

Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Oy pusulasına, ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Oy verme kabininde fazla kalmayın

Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.