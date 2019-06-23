Sandığımdan kim çıktı? - Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? 23 Haziran Sandık sorgulama aracı. 31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. YSK resmi sorgulamayı açtığı zaman sizlerle buradan paylaşacağız. Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. "Seçmen Bilgi Kağıdını İndir" düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı "pdf" olarak indirebilirsiniz.