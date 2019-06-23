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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 09:00

Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? ?

23 Haziran yerel sonuçları açıklanıyor. resmi sorgulamayı açtığı zaman sizlerle buradan paylaşacağız. Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Seçim sonrası vatandaşların ayrıca oy kullandıkları sandıktan kimin çıktığı, söz konusu sandıkta oy dağılımı nasıl oldu merak ediyorlar. Bunun için de seçimin ertesi günü aynı adlı araçlardan faydalanılıyor.

Sandığımdan kim çıktı? İşte 23 Haziran sandık sorgulama aracı

Sandığımdan kim çıktı? - Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? 23 Haziran Sandık sorgulama aracı. 31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. YSK resmi sorgulamayı açtığı zaman sizlerle buradan paylaşacağız. Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. "Seçmen Bilgi Kağıdını İndir" düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı "pdf" olarak indirebilirsiniz.

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