CHP adayının yalanlar zincirine, bir halka daha eklendi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 'la yapacağı ortak yayın öncesinde 'tarafsız moderatör' İsmail Küçükkaya ile bir otel odasında gizlice görüşen CHP adayı Ekrem İmamoğlu , skandal patlayınca yine yalan silahına sarıldı. CHP adayı, TRT ekranlarında 82 milyon insanın gözlerinin içine bakarak, Küçükkaya ile 2 ya da 3 dakika görüştüğünü ileri sürdü. Ancak SABAH'ın elde ettiği görüntüler, CHP adayı ile Küçükkaya'nın The Marmara Oteli 'ndeki bir odada 46 dakika başbaşa görüştüğünü ortaya çıkardı.Türkiye, İstanbul seçimleri süresince CHP adayının yalan rüzgarı kampanyasına tanıklık etti. Her sıkıştığında yalana başvuran İmamoğlu, yine Türkiye'yi aldatmaya çalıştı. 23 Haziran seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile TV ekranında tartışmaya hazırlanan CHP adayı, yine etik olmayan yollara saptı. CHP adayı önce, Yıldırım'a iftira atarak "Soruları önceden görmek istedi" dedi. Foyası ortaya çıkınca, çark etti. Bu sırada da rakibine yönelttiği suçlamayı bizzat kendisi yaptı. 13 Haziran Perşembe günü, İstanbul'da garip bir ziyaret trafiği yaşandı. CHP adayının bir konferans verdiğini ileri sürdüğü Taksim'deki otele tanıdık bir ziyaretçi geldi. Bu ziyaretçi Türkiye'nin 3 gün sonra yapılacak ortak yayında tarafsız olmasını beklediği moderatör İsmail Küçükkaya'ydı. Yıldırım'ın önceden soruları istediğini ileri sürdüğü Küçükkaya ile The Marmara Oteli'nde gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Küçükkaya saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı. Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı. İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi. Küçükkaya uzun süre kaldığı odadan saat 13.55'te ayrıldı. Odaya 12.14'te giriş yapan Küçükkaya'nın bir süre CHP adayının danışmanı Murat Ongun, 46 dakika ise İmamoğlu ile görüştüğü belirlendi.

Küçükkaya ve İmamoğlu'nun "15-20 dakika" dediği toplam görüşme trafiğinin ise 101 dakikayı bulduğu ortaya çıktı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, dün akşam TRT Haber ekranlarına çıkan CHP adayı, yalan atma geleneğini sürdürdü. SABAH Yazarı Şebnem Bursalı'nın, "Otelde Küçükkaya ile kaç dakika görüştüğünüz" sorusuna, pişkince "2-3 dakika" diye cevap verdi.

Küçükkaya ile Taksim'de bir otelde görüştüklerini aktaran İmamoğlu, "O gün proje tanıtımım vardı. 2-3 dakika görüştük. 'Bir talebiniz var mı' dedi. Dedim 'Yok, istediğinizi sorabilirsiniz.' Küçükkaya beni arayıp 'Sizinle görüşeceğim' deseydi kabul etmezdim. Sizinle görüştükten sonra Yıldırım'la da görüşeceğim' dediği için kabul ettim" diye konuştu.







RAKİBİNİ PARLAT BİNALİ YILDIRIM'I ENGELLE

CHP adayının moderatör İsmail Küçükkaya ile otelde yaptığı gizli ön görüşmede, Ekrem İmamoğlu'nun parlatılması, Binali Yıldırım'ın konuşmasının ve projelerini anlatmasının engellenmesi stratejisi üzerinde durulduğu iddia edildi.







CHP adayı ve Küçükkaya'nın, açık oturumdan üç gün önce Taksim'de bir otelde görüştüklerini ortaya çıkaran SABAH, tezgahı kurgulayan CHP'liler ile FOX TV ekibinin kirli planını deşifre etmeyi sürdürüyor. Görüşmenin deşifre olmasından sonra paniğe kapılan CHP adayının danışmanları, televizyonlara ve yandaş internet sitelerine yaptıkları açıklamalarla "Küçükkaya İmamoğlu ile görüştüğü gün Binali Yıldırım'la da görüşmek istedi ancak Yıldırım istemedi. Görüşmeler Yıldırım'ın danışmanları üzerinden yürütüldü" algısı oluşturma yarışına girdikleri anlaşıldı. Sonradan yapılan açıklamalar, Yıldırım'a böyle bir öneri getirilmediğini, Küçükkaya ile İmamoğlu görüşmesinin gizlilik içinde yapıldığını kanıtladı.



MÜLTECİ HAZIRLIĞI

Küçükkaya ve CHP adayının yayın süresince sergiledikleri hal ve hareketler, önceden belirledikleri ortak bir strateji doğrultusunda hareket ettikleri izlenimini doğurdu. Bunlardan en can alıcı olanı, söyleşi İstanbul kentinin sorunları üzerine yapılacağı halde, CHP adayının bazı konulara, kartonlar üzerine yapılan grafiklerle hazırlık yapmış olmasıydı. Örneğin CHP adayı son derece spesifik bir konu olan Suriyeli mülteciler konusuna, ciddi bir hazırlık yaparak gelmişti. Bu hazırlıklar, CHP adayına soruların önceden verilmiş olduğu ya da moderatörle birlikte hazırlandığı izlenimini kuvvetlendirdi.



KREŞ SORUSUNA ENGEL

İmamoğlu'nun, kendisine sorulmasını hazetmediği en kritik sorulardan biri, belediye başkanlığı yaptığı 5 yıllık süre içinde Beylikdüzü'nde, vaatlerinin büyük bölümünü yerine getirmemiş olması. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde vaatlerini gerçekleştiremediğini söyledi ve "Ekrem Bey 12 kreş vaadinde bulunmuş ama 1 tane yapmış" dedi. İsmail Küçükkaya, burada hemen Binali Yıldırım'ın sözünü kesti ve söz konusu kreş konusunu Ekrem İmamoğlu'na soracağına söyledi. Ancak bu soru İmamoğlu'na sorulmadı.

Küçükkaya Yıldırım'a, "İzmir Belediye Başkan adaylığı yaptınız. Yarışı kaybettiniz. 31 Mart'ta da seçimi geride bıraktınız. Kaybettiniz, kazandınız demem ama geride bıraktınız. Bunun analizini yaptınız mı?" diye sordu.. Küçükkaya, Yıldırım'ı İzmir'de oyunu arttırması ve İstanbul'da seçimlerin tamamlanmamasına rağmen başarısızlıkla suçlaması tepki çekti.



PROJE YERİNE POLEMİK

Küçükkaya ile CHP adayının önceden birlikte çalıştıklarının en önemli ibarelerinden biri de İstanbul'un sorunlarının ve çözüm önerilerinin gündeme getirilmek istenmemesi izlenimi oldu. Binali Yıldırım'ın projelerinden bahsetmeye başladığı anlarda, moderatörün sık sık "Onlara sonra geleceğiz" diyerek sözünü kesmesi dikkatlerden kaçmadı. 3 saatlik program boyunca, Binali Yıldırım'ın sözü 26 kez, Ekrem İmamoğlu'nun sözü 10 kez kesildi. Örneğin Binali Yıldırım, 1990'larda CHP'nin İstanbul'u nasıl yönettiği konusunu açamadı bile. Küçükkaya'nın, polemik oluşturacak konuları öne çıkarıp Ekrem İmamoğlu'nun kavgacı kimliğiyle puan almasını sağlamak istediği, Binali Yıldırım'ın ise CHP adayının yanlış verdiği bilgilerini düzelterek söz konusu tezgahı bozduğu gözlendi.







CHP ADAYININ SÖZÜNE 'BRAVO' DEDİ

Küçükkaya, programda CHP adayının bir sözünü "bravo" diye onayladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan "Moderatör adaylardan birine "bravo" mu dedi? Ben mi yanlış duydum?"diye sordu.



YILDIRIM YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş katıldığı bir programda görüşmelerin akıbetini farklı anlattı:

Pazartesi günü İsmail Bey açıklandıktan sonra salı günü kendisiyle 15-20 dakikalık görüşme gerçekleştirdik. Henüz konu başlıklarını çalışmadığını ve hazırlık yapacağını söyledi. Kendisine güvendiğimizi belirten bir konuşma oldu. Görüşme yarım saat sürmedi. Detaylar ile ilgili bir görüşme olmadı.

Cuma günü akşamı bana İsmail Bey'in Ekrem Bey'le görüştüğü şeklinde bir duyum geldi. Bunun üzerine gece İsmail Bey'i ben aradım. O da bu görüşmeyi danışmanı ile yaptığını söyledi. "Ekrem İmamoğlu ile görüştüm ama yüzyüze görüşmedim. Danışmanıyla görüştüm" dedi. Onun üzerine "Madem Ekrem İmamoğlu ile görüştün, Binali Bey'le neden görüşmedin" dedim. Binali Bey'le sadece hayırlı olsun görüşmesi olmuştu. Bunun üzerine Binali Bey'le de 4-5 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. SABAH