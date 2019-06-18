Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, pazar gecesi canlı yayında moderatör İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Canlı yayın bitse de tartışmalar bitmedi. Sosyal medyada yayınlanan son görüntülerde, Binali Yıldırım'ın konuşması sürerken, İmamoğlu'nun öksürüp sonra İsmail Küçükkaya ile göz göze gelmesi dikkat çekti.

ÖNCE ÖKSÜRDÜ SONRA GÖZ GÖZE GELDİ

Ortak canlı yayınında "İstanbul'da suya yapılan yüzde 40 indirim" konusuyla ilgili konuşan Binali Yıldırım, "Bizim önerdiğimiz indirim tarzı kabul gördü. Ve Meclis'ten öyle çıktı. Nasıl çıktı, nüfusu daha fazla olanlar daha az su parası ödeyecek." dedi.

Yıldırım henüz cümlesini tamamlamadan, Ekrem İmamoğlu önce öksürdü sonra da İsmail Küçükkaya ile göz göze geldi. Hemen ardından da Küçükkaya, Binali Yıldırım'ın sözünü kesti.

TAKTİK Mİ ÇALIŞTILAR?

İsmail Küçükkaya'nın bu hareketi, otelde gizli görüşme gerçekleştiren İmamoğlu ve Küçükkaya aralarında "Taktik mi çalıştılar?" sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyadan da "Otel odasında mı çalıştılar bu taktiğe?" tepkileri geldi.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler:









İşte programda dikkat çeken diğer detaylar...

KONUŞMA SÜRELERİNDE ADALETSİZLİK!

Taraflara eşit süre tanıması beklenen İsmail Küçükkaya bu konuda sınıfta kaldı. CHP'liler tarafından günlerce "tarafsız" diye parlatılan Küçükkaya, CHP adayına 63,85 dakika süre tanırken AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 59,93 dakika vermekle yetindi.

SIK SIK SÖZÜNÜ KESTİ

Küçükkaya, konuşma süresindeki adaletsizliğin yanı sıra Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın sık sık sözünü kesmesiyle de eleştirildi. Küçükkaya, Binali Yıldırım'a toplamda 26 kez müdahale ederken CHP adayına sadece 10 kez müdahale etti!

İMAMOĞLU'NA BAŞKAN DEDİ!

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programın açılışında Binali Yıldırım'a "aday" derken, CHP adayı İmamoğlu'na ise "başkan" dedi. Küçükkaya'nın bu tavrı hem programın ilk dakikalarından itibaren bir provokasyon, hem de tarafını belli etme olarak dikkat çekti.

OTELDE GİZLİCE GÖRÜŞTÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın taraflı yayın yaptığı tartışmaları sürerken bomba bir iddia daha gündeme geldi. CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde buluştuğu ortaya çıktı. Bu gizemli buluşma soruları da beraberinde getirdi.