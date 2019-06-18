CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Yıldırım'ın karşısına çıktı. Ordu Valisi'ne yaptığı hakaret sorulunca da yine yalana sarıldı.
"İt demedim, basit dedim" cevabıyla milleti kandırmaya çalıştı. Bir TV kanalı ise olay anında çektiği ham görüntüleri yayınladı. İmamoğlu'nun hakaretini ispatladı.
Soru:Valiye it dediniz mi?
CHP adayının cevabı: Demedim, basit dedim!
...Ve görüntülerin cok net bir şekilde ortaya koyduğu gerçek: Valiniz itlik yapmıştı!
YALAN RÜZGARI
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun yalan rüzgarına bir yenisi daha eklendi. Önceki gece AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin adayının bir araya geldiği programda moderatör İsmail Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yılda 753 milyon lira zarar ettiğine ilişkin Sayıştay'ın bir rapor hazırladığını söyledi. Yıldırım da böyle bir raporun olmadığını açıkladı. CHP adayı ise raporla ilgili ısrarını sürdürdü.
'RAPOR SÜRECİ BİTMEDİ'
Raporun sahte, maksatlı ve gerçekle ilgili olmadığını Sayıştay'ın, 23 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurduğu öğrenildi. Sayıştay'ın yazılı açıklamasında, "Haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır" sözlerine yer verildiği görüldü.
SAHTE İMZA KULLANDI
İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir önergeleriyle ilgili "Bunlar bizim önergelerimiz. Bizzat altında imzam var" şeklindeki sözlerine karşılık Yıldırım'ın sorduğu "Yazıyı yazdığınızda Ankara'da mıydınız, İstanbul'da mı?" şeklindeki soru cevapsız kaldı. AK Parti'li Ahmet Aydın, İmamoğlu'nun soruya cevap vermemesinin nedenini "Sahte imza kullanıyor" diye anlattı.
HER ŞEY İSTANBUL İÇİN
Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile yaptığı ortak yayın hakkında "İstanbullular demokratik hakkını kullansın" dedi ve ekledi: "Söylemediğimiz çok şey vardı. Zaman dar, el vermedi. Bugüne kadar Türkiyemiz'e nasıl işlere imza attıysak bundan sonra İstanbul için samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul'un daha güvenilir, keyif alınabilir bir kent olması için, dünya şehirleri arasında hak ettiği yere gelmesi için gayret göstereceğiz" dedi.
Yıldırım, Esenyurt'ta bir motosiklet kazasını görünce yaralının yanına gitti. Gence, Yıldırım ve doktoru ilk müdahaleyi yaptı.
"İt demedim, basit dedim" cevabıyla milleti kandırmaya çalıştı. Bir TV kanalı ise olay anında çektiği ham görüntüleri yayınladı. İmamoğlu'nun hakaretini ispatladı.
Soru:Valiye it dediniz mi?
CHP adayının cevabı: Demedim, basit dedim!
...Ve görüntülerin cok net bir şekilde ortaya koyduğu gerçek: Valiniz itlik yapmıştı!
YALAN RÜZGARI
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun yalan rüzgarına bir yenisi daha eklendi. Önceki gece AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin adayının bir araya geldiği programda moderatör İsmail Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yılda 753 milyon lira zarar ettiğine ilişkin Sayıştay'ın bir rapor hazırladığını söyledi. Yıldırım da böyle bir raporun olmadığını açıkladı. CHP adayı ise raporla ilgili ısrarını sürdürdü.
'RAPOR SÜRECİ BİTMEDİ'
Raporun sahte, maksatlı ve gerçekle ilgili olmadığını Sayıştay'ın, 23 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurduğu öğrenildi. Sayıştay'ın yazılı açıklamasında, "Haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır" sözlerine yer verildiği görüldü.
SAHTE İMZA KULLANDI
İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir önergeleriyle ilgili "Bunlar bizim önergelerimiz. Bizzat altında imzam var" şeklindeki sözlerine karşılık Yıldırım'ın sorduğu "Yazıyı yazdığınızda Ankara'da mıydınız, İstanbul'da mı?" şeklindeki soru cevapsız kaldı. AK Parti'li Ahmet Aydın, İmamoğlu'nun soruya cevap vermemesinin nedenini "Sahte imza kullanıyor" diye anlattı.
HER ŞEY İSTANBUL İÇİN
Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile yaptığı ortak yayın hakkında "İstanbullular demokratik hakkını kullansın" dedi ve ekledi: "Söylemediğimiz çok şey vardı. Zaman dar, el vermedi. Bugüne kadar Türkiyemiz'e nasıl işlere imza attıysak bundan sonra İstanbul için samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul'un daha güvenilir, keyif alınabilir bir kent olması için, dünya şehirleri arasında hak ettiği yere gelmesi için gayret göstereceğiz" dedi.
Yıldırım, Esenyurt'ta bir motosiklet kazasını görünce yaralının yanına gitti. Gence, Yıldırım ve doktoru ilk müdahaleyi yaptı.
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