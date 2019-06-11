Diyarbakır Lice'de 3 Haziran'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Felat Kocakaya olduğu belirlendi.
Ayrıntılar gelecek...
Diyarbakır Lice'de 3 Haziran'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Felat Kocakaya olduğu belirlendi.
Ayrıntılar gelecek...
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