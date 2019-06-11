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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 13:43

Son dakika haberi: 'da 'ya darbe! Gri listedeki Rızgar Torhildan kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı olduğu belirlendi." denildi.

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