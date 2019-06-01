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Avukat 'e meslektaşlarından destek! Hakim 'ya tepkiler dinmedi

Avukat ’in eteğine karışan hakim ’ya tepki dinmedi. , meslektaşının maruz kaldığı psikolojik şiddeti etek giyerek etti

Etek davası
İstanbul Kartal Adliyesi'nde skandal patlak verdi. Hakim Mehmet Yoylu, avukat 'in eteğine kilitlendi. "15 santim kısa" dedi. Ayrıca eteğin fotoğrafını çektirmek istedi. Skandalın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) devreye girdi. Kadın avukatın etek boyuna takan hakimin açığa alındığı bildirildi. Hakim Yoylu'ya yönelik tepkiler devam etti.



'de avukat İbrahim Karslı, skandal ismi etek giyerek etti. Karslı, "Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri, kadını aşağılayanları protesto ediyorum. Etekle değil etikle" dedi.



'te ise avukat Şıh Mehmet Kurtoğlu ise etek skandalına tepki göstermek için başına Araplar'ın geleneksel kıyafeti 'kefiye' takarak duruşmaya girdi.

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