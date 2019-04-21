Gurur projesi rekor kırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gurur projesi olan Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi Bilkent Şehir Hastanesi, açılışının yapıldığı 14 Mart'tan bu yana geçen bir aylık sürede hizmet kalitesi ve teknoloji altyapısıyla ilgili de pek çok rekor kırdı. Bugüne kadar hastanede 5 bin hastaya bakıldığı ve yakın zamanda 2 bin 500 kişilik alım yapılacağı açıklandı.



BARIŞ ŞİMŞEK