CHP'nin adayı Levent Üzümcü, ölen imam ile dalga geçti

CHP'nin her fırsatta savunduğu Gezi olaylarında ön saflarda yer alan ve provokatif söylemleriyle hatırlanan Levent Üzümcü, ağacın altında kalarak hayatını kaybeden imam Ramazan Akbaş'ın ölümüyle açık açık dalga geçti. İslam düşmanlığını gizlemeyen Levent Üzümcü, Twitter hesabından "Ah be Ramazan... Bir imam kolay mı yetişiyor." yazdı.







SKANDAL TWEET

Levent Üzümcü, kendi kestiği ağacın altında kalarak can veren Akbaş ile ilgili haberi paylaşarak, "Ah be Ramazan... bi imam kolay mı yetişiyor..." notunu düştü..





31 Mart seçimleri öncesi listesinde yer verdiği birçok PKK ve FETÖ destekçisi isimle skandala imza atan CHP'de, listeye girmek için ön şart adeta din ve bayrak düşmanlığı. Türkiye düşmanı terör örgütleriyle kirli ilişkileri bir bir günyüzüne çıkan CHP, ezan ve din düşmanlarına da kol kanat germeyi ihmal etmiyor.

Sözde sanatçı, din düşmanı Levent Üzümcü imza attığı provokatif davranışlardan dolayı CHP tarafından ödüllendirilmiş ve Şişli Belediye Meclis Üyesi adayı olmuştu.

DİN DÜŞMANI CHP'NİN SESİ OLDU

Üzümcü, 2019 seçimleri öncesi CHP'nin hazırladığı "HEPİMİZ AYNI OTOBÜSTEYİZ" adlı reklam filmini seslendirmişti. Ve İslam düşmanı CHP'den beklediği payeleri göstermişti.