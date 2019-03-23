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  • 23.03.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 13:19

İslam düşmanı 'den skandal provokasyon! Ölen imam 'la dalga geçti

Gezi olaylarında ön saflarda yer alan ve provokatif söylemleriyle hatırlanan , ağacın altında kalarak hayatını kaybeden imam ’ın ölümüyle açık açık dalga geçti. İslam düşmanlığını gizlemeyen Levent Üzümcü, Twitter hesabından "Ah be Ramazan... Bir imam kolay mı yetişiyor." yazdı.

Levent Üzümcü'den skandal provokasyon!

Gezi eylemlerinde başrol oynayan ve provokatif isimlerden biri olan , bozuk zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. İslam düşmanlığını gizlemeden açıkça kinini kusan Üzümcü, Denizli'de ağacın altında kalarak can veren imam ile dalga geçti.

SKANDAL TWEET
Levent Üzümcü, kendi kestiği ağacın altında kalarak can veren Akbaş ile ilgili haberi paylaşarak, "Ah be Ramazan... bi imam kolay mı yetişiyor..." notunu düştü.

HEM İSLAM DÜŞMANI HEM GEZİ'Cİ!
Daha önce Twitter hesabından, İslam'a dil uzatan Üzümcü, "Aranda 1600 yıl fark olan bir adamla aynı zaman diliminde yaşamanın zorluğuna ilaç olur mu demokrasi?" mesajını paylaşmıştı.

GEZİ OLAYLARINDAKİ ROLÜYLE HATIRLANIYOR
Levent Üzümcü, gezi olaylarında ön saflarda yer almasıyla ve imza attığı provokatif açıklamalarıyla biliniyor.

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