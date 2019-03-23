Gezi eylemlerinde başrol oynayan ve provokatif isimlerden biri olan Levent Üzümcü, bozuk zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. İslam düşmanlığını gizlemeden açıkça kinini kusan Üzümcü, Denizli'de ağacın altında kalarak can veren imam Ramazan Akbaş ile dalga geçti.

SKANDAL TWEET

Levent Üzümcü, kendi kestiği ağacın altında kalarak can veren Akbaş ile ilgili haberi paylaşarak, "Ah be Ramazan... bi imam kolay mı yetişiyor..." notunu düştü.

HEM İSLAM DÜŞMANI HEM GEZİ'Cİ!

Daha önce Twitter hesabından, İslam'a dil uzatan Üzümcü, "Aranda 1600 yıl fark olan bir adamla aynı zaman diliminde yaşamanın zorluğuna ilaç olur mu demokrasi?" mesajını paylaşmıştı.

GEZİ OLAYLARINDAKİ ROLÜYLE HATIRLANIYOR

Levent Üzümcü, gezi olaylarında ön saflarda yer almasıyla ve imza attığı provokatif açıklamalarıyla biliniyor.