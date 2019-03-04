Bugünkü
Takvim

Trafik sında hayatını kaybeden MKE gücü taraftarları için tören düzenlendi

Trafik sında hayatını kaybeden MKE gücü taraftarları için tören düzenlendi. Gençlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu...

Acı tören

ANTALYASPOR ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, 4-2'lik galibiyetin ardından önceki gün 'ya dönmek için yola çıktı. Yılmaz Doğan'ın kullandığı minibüse, alkollü sürücü Adil Erkan idaresindeki otomobil çarptı. Minibüs, şarampole uçtu. Korkunç da Mert Turgut Çakır, (17) ve Eren Açıkgöz (19) öldü, 24 taraftar ise yaralandı.

'ın Ankaragücü bayrağı örtülü cenazesi, kulüp tesisine götürüldü. Törene, Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, takım futbolcuları ve diğer takımların taraftar temsilcileri katıldı. Gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çakır Ankara'da Açıkgöz ise 'da toprağa verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTrafik kazasında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için tören düzenlendi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar