ANTALYASPOR ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, 4-2'lik galibiyetin ardından önceki gün Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Yılmaz Doğan'ın kullandığı minibüse, alkollü sürücü Adil Erkan idaresindeki otomobil çarptı. Minibüs, şarampole uçtu. Korkunç kazada Mert Turgut Çakır, (17) ve Eren Açıkgöz (19) öldü, 24 taraftar ise yaralandı.

Mert Turgut Çakır'ın Ankaragücü bayrağı örtülü cenazesi, kulüp tesisine götürüldü. Törene, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, takım futbolcuları ve diğer takımların taraftar temsilcileri katıldı. Gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çakır Ankara'da Açıkgöz ise Bartın'da toprağa verildi.