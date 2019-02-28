Telefon dolandırıcısı, ünlü işadamlarını kandırdı. Çok sayıda sabıkası olan S.Y., 2015'te telefonla ünlü işadamlarını aradı. Kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak tanıtıp, ihtiyaç sahibi kişiler için yardım topladıklarını anlattı. "Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri" yalanıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, işadamları Tavit Köletavitoğlu ile Mehmet Yiğit Şardan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi dolandırdı.
Koç'un 10 bin lira, diğer işadamlarının da toplam 26 bin 500 lira dolandırıldığı saptandı. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Başka bir suçtan Artvin Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan şüpheli hakkında 9 mağdura yönelik ayrı ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 27 yıldan 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Koç'un 10 bin lira, diğer işadamlarının da toplam 26 bin 500 lira dolandırıldığı saptandı. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Başka bir suçtan Artvin Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan şüpheli hakkında 9 mağdura yönelik ayrı ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 27 yıldan 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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