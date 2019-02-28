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Başkanı , ların kurbanı oldu

Suç dosyası kabarık olan S.Y., telefonla ünlü işadamlarını aradı. Kendisini ‘Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri’ olarak tanıttı. ‘Yardım’ yalanıyla ile birlikte 9 kişiyi dolandırdı. Şüpheliye 90 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Koç’a şok
Telefon sı, ünlü işadamlarını kandırdı. Çok sayıda sabıkası olan S.Y., 2015'te telefonla ünlü işadamlarını aradı. Kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak tanıtıp, ihtiyaç sahibi kişiler için yardım topladıklarını anlattı. "Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri" yalanıyla Spor Kulübü Başkanı , işadamları Tavit Köletavitoğlu ile Mehmet Yiğit Şardan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi dolandırdı.


Koç'un 10 bin lira, diğer işadamlarının da toplam 26 bin 500 lira dolandırıldığı saptandı. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Başka bir suçtan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan şüpheli hakkında 9 mağdura yönelik ayrı ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 27 yıldan 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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