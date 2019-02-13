Ceylan özgür

Adnan Oktar ve çetesi, çökertildi. Operasyonun kilit ismi ise örgütten ayrılan Ümit Kuruca (30) ile Ceylan Özgül (38) idi. Operasyon öncesi polise ve savcıya çok kilit bilgiler veren ikili, itirafçı olduktan sonra salıverildi. Kuruca ve Ceylan, serbest kaldıktan sonra evlendi.
Yıllarca örgütün esareti altında yaşayan çift, "Oktar operasyonu bizi özgürleştirdi. Devletimizin gücüyle ülkemiz büyük bir beladan kurtuldu. Örgütte 'gönül rızasıyla evlilik' yoktu. Oktar eşleştirme yapar ve evlendirirdi. Şimdi çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
EMiR SOMER
Yıllarca örgütün esareti altında yaşayan çift, "Oktar operasyonu bizi özgürleştirdi. Devletimizin gücüyle ülkemiz büyük bir beladan kurtuldu. Örgütte 'gönül rızasıyla evlilik' yoktu. Oktar eşleştirme yapar ve evlendirirdi. Şimdi çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
EMiR SOMER
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.