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Ceylan özgür

Ceylan özgür
ve çetesi, çökertildi. Operasyonun kilit ismi ise örgütten ayrılan Ümit Kuruca (30) ile (38) idi. Operasyon öncesi polise ve savcıya çok kilit bilgiler veren ikili, itirafçı olduktan sonra salıverildi. Kuruca ve Ceylan, serbest kaldıktan sonra evlendi.



Yıllarca örgütün esareti altında yaşayan çift, "Oktar operasyonu bizi özgürleştirdi. Devletimizin gücüyle ülkemiz büyük bir beladan kurtuldu. Örgütte 'gönül rızasıyla evlilik' yoktu. Oktar eşleştirme yapar ve evlendirirdi. Şimdi çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

EMiR SOMER

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