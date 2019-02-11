Gözyaşı yıktı geçti

İstanbul Kartal'da 21 vatandaşın hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'ndaki çalışmalar tamamlandı. Çevredeki riskli 10 bina boşaltıldı. 8'inin yıkılacağı açıklandı. Faciada yaşamını yitiren 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın ise dün son yolculuklarına uğurlandı. Anne Meltem Dervişoğlu, "Kızım sana ne oldu. Sen daha gelin olacaktın, büyümedin daha" feryadı yürek yaktı.
Trabzonlu Volkan Balta (44) da memleketinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
MUSTAFA KAYA
Trabzonlu Volkan Balta (44) da memleketinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
MUSTAFA KAYA
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