Kartal'da hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlenlenmeye devam ediyor. Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı 16 yaşındaki Melih Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal'da hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlenlenmeye devam ediyor. Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı 16 yaşındaki Melih Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.
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