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  • Son Güncelleme: 10.02.2019 19:10

... 'da da hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor

'da da hayatını kaybedenler arasında bulunan 1,5 yaşındaki ve 16 yaşındaki dayısı gözyaşları arasında uğurlandı.Kartal'da 6 Şubat günü, giriş katındaki iş yerine cam takmak için gittiği 8 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Volkan Balta'nın cenazesi, memleketi 'a getirildi.

Kartal'da hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlenlenmeye devam ediyor. Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı 16 yaşındaki Melih Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

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