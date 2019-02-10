Kartal'da hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlenlenmeye devam ediyor. Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı 16 yaşındaki Melih Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.