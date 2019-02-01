İngilizler, Türkiye'ye kilitlendi. İngiliz gezi dergileri, Kapadokya'ya övgüler dizdi. The Times ve The Sun gibi İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşları da tatil için Türkiye'yi önerdi. İngiliz medyası, İngilizler'e özellikle Marmaris'e gitmelerini tavsiye etti. The Sun ve The Times'ın ardından kent gazeteleri de rotayı Marmaris'e çevirdi. 50 bin tiraja sahip "Echo", İngiltere'nin Liverpool John Lennon Havalimanı'ndan gidilecek en iyi tatil merkezlerini listeledi. İngiliz gazetesi, Marmaris'i tatil için en iyi yer seçti. İspanya'daki Costa Del Sol, Portekiz'deki Algarve ve Yunanistan'daki Korfu ise Marmaris'ten sonra önerilen diğer 3 tatil merkezi olarak listeye girdi.
- Güncel
- 01.02.2019
- Gazete
İngiliz gazeteleri en iyi tatil yerini seçti | The Marmaris!
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