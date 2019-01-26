Takvim, 3.5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı. İlik nakli olması gereken Öykü için tüm Türkiye harekete geçti. Yurt içi ve yurt dışında kan bağışı kampanyaları başladı. Kader mahkumları da seferber oldu. İlk olarak Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Erol Aktaş, gazetemize gönderdiği mektupta, koğuş arkadaşlarıyla birlikte Öykü'ye donör olmak istediğini yazdı. Aktaş'ın ardından, Türkiye'nin dört bir yanındaki kader mahkumları da bu yöndeki mektuplarını gazetemize gönderdi. TAKVİM, bu istekleri sayfalarına taşıdı. Ve haber geldi. Adalet Bakanlığı'ndan bağış için izin çıktı. Başsavcılıklara gönderilen yazıda, hükümlülerin kendilerinin ve kanuni temsilcilerinin, tutukluların ise yalnızca kendi yazılı rızası alınarak işlemin gerçekleştirileceği belirtildi.
MEKTUP YAĞIYOR
Samsun T Tipi Cezaevi A-24 Koğuşu'ndan Şükrü Nar ve Murat Sağlam: Öykü ve Öykü gibi bu hastalığın pençesinde olan kardeşlerimize umut olmak için gönüllü olarak donör bağışı yapmak istiyoruz.
Eskişehir Kapalı Cezaevi G-3 Koğuşu'ndan Ilgar Yıldız: Öykü için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İstiyoruz ki Yazıcı Ailesi'nin 'Öykü'sü yarım kalmasın.
Kayseri 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi A-12 Koğuşu'ndan Atilla Çelik: Arkadaşlarımla birlikte kampanyaya katılmak istiyoruz. Bir kan bir candır.
Bursa E-Tipi Cezaevi'nden Muhammet Özmen ve Mustafa Turan: Öykü'nün sağlık sorunundan dolayı üzüntü içerisindeyiz. Ne yapılması gerekirse hazırız.
İYİLİK KUYRUĞU
Hem Öykü'ye hem de ilik bekleyen tüm hastalara destek olmak isteyen vatandaşlar, kan vermeye koşuyor. İstanbul Maltepe ve Avcılar'da, Konya'da dün gerçekleştirilen kampanyalara önemli katılım sağlandı. Duyarlı vatandaşlar kan bağışı için kuyruk oluşturdu. Kızılay'da görevli doktorlar, bağışları nakil bekleyen tüm hastalar için aldıklarını vurguladı.
MEKTUP YAĞIYOR
Samsun T Tipi Cezaevi A-24 Koğuşu'ndan Şükrü Nar ve Murat Sağlam: Öykü ve Öykü gibi bu hastalığın pençesinde olan kardeşlerimize umut olmak için gönüllü olarak donör bağışı yapmak istiyoruz.
Eskişehir Kapalı Cezaevi G-3 Koğuşu'ndan Ilgar Yıldız: Öykü için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İstiyoruz ki Yazıcı Ailesi'nin 'Öykü'sü yarım kalmasın.
Kayseri 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi A-12 Koğuşu'ndan Atilla Çelik: Arkadaşlarımla birlikte kampanyaya katılmak istiyoruz. Bir kan bir candır.
Bursa E-Tipi Cezaevi'nden Muhammet Özmen ve Mustafa Turan: Öykü'nün sağlık sorunundan dolayı üzüntü içerisindeyiz. Ne yapılması gerekirse hazırız.
İYİLİK KUYRUĞU
Hem Öykü'ye hem de ilik bekleyen tüm hastalara destek olmak isteyen vatandaşlar, kan vermeye koşuyor. İstanbul Maltepe ve Avcılar'da, Konya'da dün gerçekleştirilen kampanyalara önemli katılım sağlandı. Duyarlı vatandaşlar kan bağışı için kuyruk oluşturdu. Kızılay'da görevli doktorlar, bağışları nakil bekleyen tüm hastalar için aldıklarını vurguladı.
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