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Suç Örgütü’nde kedicikler miyavladı

Suç Örgütü’nde çözülme devam etti. Siber polis, “Karanlık arşivi” didik didik etti. Kara para aklama, ve ajanlık faaliyetlerini belgeledi.

Kedicikler miyavladı | Suç arşivi çözüldü
Türkiye'yi sarsan suç örgütünde başlayan ve itirafçıların artmasıyla hız kazanan çözülme, Oktar'ın dijital arşivine de sıçradı. 11 Temmuz 2018'deki operasyonda 3 bin parça dijital materyal ele geçirilmişti. Dijital arşiv, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel bir ekip tarafından titizlikle inceleniyor. Elde edilen deliller ilk önce Mali Suçlar Şubesi'ne, ardından da savcılık makamlarına gönderiliyor.

ŞİDDET-TEHDİT
TAKVİM'in ulaştığı bilgilere ve iddialara göre örgütün "Karanlık Arşiv" diye bilinen dijital arşivinin yüzde 10'u çözüldü. O arşivde; kara para aklama, şiddet, tehdit, şantaj, cinsel istismar ve ajanlık faaliyetleri başta olmak üzere örgüte yöneltilen tüm suçlar ile ilgili iddiaları destekleyecek yüzlerce delilin bulunduğu kaydedildi. Delillerin hemen adliyeye gönderildiği ve soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.



Beril Koncagül ve Çağla Teker'in itirafçı olmasının ardından tutuklu olan ve örgütün üst düzey isimleri arasında yer aldıkları iddia edilen örgüt üyesi iki kişinin daha itirafçı olmak istedikleri öğrenildi.


EMİR SOMER

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