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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 15:22

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ilçe başkan adaylarını açıklıyor

Başkan , 'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor.

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Başkan , Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

Aday tanıtım toplantımızın ülkemiz, partimiz ve Kocaeli'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

AK Parti kadroları bu seçimlerde Kocaeli'nde daha çok koşturacak daha çok çalışacak daha çok insana ulaşacak ve inşallah bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizde dalgalandıracaklardır.

31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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