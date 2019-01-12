AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

Aday tanıtım toplantımızın ülkemiz, partimiz ve Kocaeli'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

AK Parti kadroları bu seçimlerde Kocaeli'nde daha çok koşturacak daha çok çalışacak daha çok insana ulaşacak ve inşallah bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizde dalgalandıracaklardır.

31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor.