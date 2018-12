Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerinde bastık, imha ettik, ediyoruz...

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı'nda konuşuyor.



NURETTİN SÖZEN'E CEVAP

Benden önceki CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Sözen Ümraniye çöplüğünün paylamasıyla ilgili değerlendirme yaptı, çok üzüldüm. Biz geldik İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı.



Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik ama bak şimdi İzmir'de, İZBAN'da grev yar. Hadi buyrun niye çözmüyorsunuz CHP mantığında grev var.



'BİZİM KAPIMIZ HERKESE AÇIK'

İmamoğlu bizden randevu istemiş, bizim kapımız açık. Her ne kadar genel başkanları sıcak bakmıyorsa da gelsin kahvemizi içsin dedik. Biz hoşgörü sahibiyiz, gelene 'hayır' demeyiz.



'OYU DÜŞEN HER ARKADAŞIMIZ KENDİNİ SORGULAMALI'

Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. 'Nerede yanlış yaptım '. Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir.

Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz.



