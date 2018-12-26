Son dakika: Bahçeli'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yapacağı sohbet toplantısında sosyal, siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. ABD'nin Suriye kararını değerlendiren Bahçeli, "Gerçek sebebi bilmemiz mümkün değil, ancak bazı tahminlerimiz var" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD'nin Suriye'den çekime görüşü dünyanın hemen her yerinde yankı buldu. Tabi gerçek sebeplerinin ne olduğunu bilmek mümkün değildir. Bunu öğrenebilmenin tek yolu ülkeyi yönetenlerin kamuoyunu bilgilendirmesidir.

KARARIN ARKASINDA NE VAR BİLMİYORUZ

MHP olarak ABD'nin kararının önünde ve arkasında ne yattığını bilmiyoruz.

Türkiye'nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı tutumu vardır. MHP olarak bu desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

2019 yılına yeni bir sistemin ilk bütçesiyle girilmektedir.

ŞAM İLE DİYALOG TARAFTARI DEĞİLİM

Ankara ve Şam arasında diyalog kurulması taraftarı değilim. Suriye'yi Esed rejiminden kurtarmak önceliğinde çok yönlü bir politika takip edilmektedir ve bu politika yerindedir. Türkiye'nin böylesine zorlu bir dönemde bu denli çok yönlü bir politika takip etmesi takdire şayandır. Batı ve doğuyu şekillendirebilecek bir kararlılıkla diplomasisi yürütülüyor. Bu olumlu bir gelişmedir ve devamında yarar vardır. Etkin inisiyatif kaybedilmemelidir.

İSTANBUL YA DA ANKARA'DA TOPLANTI ÖNERİSİ

Ortadoğu ve dünyadaki çatışmalara son verebilecek diyalogları başkalarının eline bırakmamalı Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumu devam ederken, şahsi önerim 'İstanbul'da veya Ankara'da küresel güçlerin bir araya gelebileceği bir davet' yapmasıdır.

AKAR-ÖZEL TARTIŞMASI

Terörün kökü her nerede olursa olsun kazınmalıdır. Büyük Kürdistan'un birinci sac ayağı Türkiye'dir. İkinci sac ayağı Irak'tır. Üçüncü sac ayağı Suriye'dir. Dördüncü sac ayağı İran'dır.

CHP Grup Başkanvekili olan şahsiyetin çirkin üslubu ne CHP'ye ne de Türkiye'ye fayda sağlar. Siyasi itibari sıfırlanmış bir kişi olarak toplumda kabul görür bir hale gelmiştir. Yaşananlar Türkiye'yi çok üzmüştür.

AKAR'A VERDİĞİ HEDİYEYİ İLK KEZ AÇIKLADI

MHP olarak Genelkurmay Başkanları'nı tebrik ve hayırlı olsun ziyaretine gideriz. 2 Ekim 2015'te Genelkurmay Başkanı Akar'ı ziyaret ettim. Orada diğer Genelkurmay Başkanları'na yapmadığım bir şeyi gerçekleştirdim. Kendisine Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve altın kaplama silah hediye ettim.

Neden bunları kendisine verdik, diğerlerine vermedik? Burada önemli bir şey oldu. Geleceği okumak demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. Aradan geçen zaman içinde Akar, Kuran'a, bayrağa ve silaha sahip çıktı.

YERELDE CUMHUR İTTİFAKI

Bu önemli ve hayırlı bir ittifaktır. Mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 52'yi sağlayabilirse, meşrutiyet tartışmalarından kendini kurtarmış olur.

MHP ve AK Parti 51 ilde kendi adaylarını çıkaracaktır. 30 büyükşehirde ise prensip anlaşmasına varılmıştır. Belediye Meclis'lerinde listelerin nasıl oluşturulacağı sorusu ise şuan için yersizdir.

BİNALİ YILDIRIM'IN ADAYLIĞI

Cumhur İttifakı'nın yeni hükümet sistemini inşa sürecinde Sayın Binali Yıldırım, görüşmeleri sürdüren, yapıcı, geliştirici davranışlarıyla dikkati çeken bir kişi olmuştur. Ancak Yıldırım, TBMM Başkanı seçilirse, milletvekilliği ile belediye başkanlığı arasında bir tercih yapmalıdır. Eğer Belediye Başkanı olarak yolunda devam etmek istersen TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmelidir.

AK Parti'den üç ilde jest bekliyoruz. Jesti reste çevirmezlerse Adana, Mersin ve Manisa gibi üç tane büyükşehir MHP'nin olacaktır.

AKPINAR VE GEZEN OLAYI

Halk TV'nin programlarını ben yakından takip ediyorum. Onlar eleştiri yapma hakkımız var diyorlar. Ben de eleştiri hakkımı kullanmak istiyorum.

Uğur Dündar yılların televizyoncusu. Fakat Halk TV'nin halkla olan münasebetleri konusunda orada yapılan konuşmalar ve aşağılayıcı tabirler, Halk Arenası programı oldukça sulandırılmıştır. Konuşma esas amacını kaybetmiştir. Bu sadece Akpınar ve Gezen programı için değil hemen tüm programları için geçerlidir.



İki sanatçının da konuşmalarını hoş bulmadığımı da ifade etmek isterim. Akpınar yazık olur diyor ama sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. Hem kendisine yazık etmiştir hem demokrasiye yazık etmiştir.

Metin Akpınar, Halk TV'ye yeniden çıkmalı ve 'gaflete düştüm, özür diliyorum' açıklamasında bulunmalıdır. Türk demokrasisini yaşatayim derken, demokrasi katledilmiştir.