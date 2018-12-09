Dokuz seçimdir yenilgiye doymayan CHP, Mart ayındaki yerel seçimler için kolları sıvadı. Partideki aday çalışmaları kavga kıyamet sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak buluşmalarına başladı. 24 Haziran öncesi muhalefetin adayı olmak için zemin yoklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme yaptı.
Anca bu çok gizli bulaşma ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken Yavru Vatan'da kendisine Gül ile görüşmesine ilişkin sorular yöneltildi. CHP lideri bu soruları yanıtlamadı. Gülümseyerek soruyu duymazdan geldi. Korumaları ise Kılıçdaroğlu'nu gazetecilerin yanından ayrılmasını sağladı.
Anca bu çok gizli bulaşma ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken Yavru Vatan'da kendisine Gül ile görüşmesine ilişkin sorular yöneltildi. CHP lideri bu soruları yanıtlamadı. Gülümseyerek soruyu duymazdan geldi. Korumaları ise Kılıçdaroğlu'nu gazetecilerin yanından ayrılmasını sağladı.
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