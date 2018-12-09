Bugünkü
Takvim

, Abdullah Gül buluşmasına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı!

lerde ittifak arayışını sürdüren Kemal , geçtiğimiz gün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları gülümseyerek geçiştirdi...

Gülümsedi
Dokuz dir yenilgiye doymayan , Mart ayındaki ler için kolları sıvadı. Partideki aday çalışmaları kavga kıyamet sürerken CHP lideri Kemal , ittifak buluşmalarına başladı. 24 Haziran öncesi muhalefetin adayı olmak için zemin yoklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme yaptı.



Anca bu çok gizli bulaşma ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken 'da kendisine Gül ile görüşmesine ilişkin sorular yöneltildi. CHP lideri bu soruları yanıtlamadı. Gülümseyerek soruyu duymazdan geldi. Korumaları ise Kılıçdaroğlu'nu gazetecilerin yanından ayrılmasını sağladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKılıçdaroğlu, Abdullah Gül buluşmasına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar