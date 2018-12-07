CHP'de kavga bitmedi. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde parti iyice gerildi. CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, partili kadınlarla birlikte 5 Aralık'ta Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Köse ve diğer kadınlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ancak kadın haklarına sahip çıkacağına söz veren Köse'nin bir kuması olduğu iddia edildi.
İHRAÇ ETTİLER
Fatma Köse'nin CHP eski Milletvekili olan eşi Şevket Köse'nin Songül K.'dan 2 çocuğu olduğu öğrenildi. CHP'li Fatma Köse'nin durumu CHP'li kadınları öfkelendirdi. Kadın Kolları eski Üyesi Düriye Taş, Köse'nin durumunu gündeme getirdiği için partiden ihraç edildi. Taş, "Mahkeme ihraç kararını kaldırdı. Ancak bu olayı görmezden gelen CHP'ye dönmeyeceğim" dedi. CHP'li kadınlar, kuması olduğunu kesin bir dille yalanlamayan Köse'nin istifasını istedi. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isme destek verdiği öğrenildi.
Fatma Köse, 5 Aralık'ta CHP Kadın Kolları ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
ZAFER ŞAHİN
İHRAÇ ETTİLER
Fatma Köse'nin CHP eski Milletvekili olan eşi Şevket Köse'nin Songül K.'dan 2 çocuğu olduğu öğrenildi. CHP'li Fatma Köse'nin durumu CHP'li kadınları öfkelendirdi. Kadın Kolları eski Üyesi Düriye Taş, Köse'nin durumunu gündeme getirdiği için partiden ihraç edildi. Taş, "Mahkeme ihraç kararını kaldırdı. Ancak bu olayı görmezden gelen CHP'ye dönmeyeceğim" dedi. CHP'li kadınlar, kuması olduğunu kesin bir dille yalanlamayan Köse'nin istifasını istedi. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isme destek verdiği öğrenildi.
Fatma Köse, 5 Aralık'ta CHP Kadın Kolları ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
ZAFER ŞAHİN
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