Buca meydanına dikilen Atatürk heykeli çok eleştirildi. CHP'li belediye onarıma karar verdi. Sanatçılar, brandayla kapatılan esere bir hafta mesai sarf etti.
Heykelin kafa kısmını yeniledi, yüzünü değiştirdi. Fakat yenisi de Ata'ya benzemedi. Bunu gören vatandaşlar, belediyeye seslendi: Değiştirin bu kafayı!
ESKİ HALİ: ELİNDE TÜRK BAYRAĞI, YAKASINDA PAPYON VAR.
YENİ HALİ: BAYRAK ELİNDEN ALINDI, PAPYON YERİNE KRAVAT TAKILDI.
Twitter yorumları:
Birine benzeteceğim ama...
Saygısızlığın daniskası.
Eski hali daha iyiymiş.
Bunu yapanı Atatürk'e hakaretten yargılayın.
Yazık Atatürk'ün partisine...
Heykelin kafa kısmını yeniledi, yüzünü değiştirdi. Fakat yenisi de Ata'ya benzemedi. Bunu gören vatandaşlar, belediyeye seslendi: Değiştirin bu kafayı!
ESKİ HALİ: ELİNDE TÜRK BAYRAĞI, YAKASINDA PAPYON VAR.
YENİ HALİ: BAYRAK ELİNDEN ALINDI, PAPYON YERİNE KRAVAT TAKILDI.
Twitter yorumları:
Birine benzeteceğim ama...
Saygısızlığın daniskası.
Eski hali daha iyiymiş.
Bunu yapanı Atatürk'e hakaretten yargılayın.
Yazık Atatürk'ün partisine...
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