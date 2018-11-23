Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na, dikilen heykel Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tepki toplamış, vatandaşlar şikayetlerini belediyeye bildirmişti.

TÜRK BAYRAĞI KALDIRILDI

Heykel gelen tepkiler üzerine onarıma alındı. Heykelin önceki halinde Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde Türk bayrağı bulunurken bugün açılan son halinde bayrağın kaldırıldığı ve Atatürk'ün işaret parmağıyla ileriyi gösterdiği görüldü.





PAPYON KRAVAT İLE DEĞİŞTİ

Eski halinde papyon takan Atatürk yenilenen halinde kravat ile tasvir edildi. Belediye özel bir heykeltraş atölyesine 6.5 metre uzunluğundaki heykele KDV hariç 60 bin TL ödedi.











ESKİ HALİ:











