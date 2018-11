Türkiye'nin ilk millet bahçeleri olan Başakşehir, Kayaşehir, Baruthane, Çırpıcı ve Hoşdere Millet Bahçeleri törenle açıldı.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde yapılan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve SporBakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda davetli ve binlerce vatandaş katıldı.

UYSAL: "İSTANBUL'A TOPLAM 1,5 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN KAZANDIRDIK"

Törende konuşan Uysal, "Havası, suyu ve toprağıyla İstanbul; daha güzel, daha yeşil ve daha çevreci bir geleceğe adım atıyor. Bugün çevre denildiğinde nereye bakarsak bakalım, Cumhurbaşkanımızın unutulmaz hizmetlerinizi görüyoruz. 1994 öncesini hatırladığımızda, bugünlerin kıymetini daha iyi anlıyoruz. İstanbul susuzdu havasızdı. Adeta nefes alamıyordu. Yeşile ulaşmak zor, çimlere basmak yasaktı. Millet Bahçeleri dönemine nasıl geldiğimizi unutmuyoruz. Yaptığımız çalışmalarla İstanbul, nefes alıyor, yeşile doyuyor.

Ülkemizde her alanda başlatılan seferberliklerin en önemlisi Millet Bahçeleridir. İstanbul'da 5 Millet Bahçesini hizmete açarak bu seferberliğe katkı sağlıyoruz. Ataköy-Baruthane, Zeytinburnu-Çırpıcı, Başakşehir, Kayaşehir ve Hoşdere millet bahçelerimizi hizmete açtık. Çırpıcı Millet Bahçesi 500 bin, Başakşehir Millet Bahçesi 360 bin, Kayaşehir Millet Bahçesi 350 bin, Hoşdere Millet Bahçesi 142 bin, Baruthane Millet Bahçesi ise 60 bin m2. Toplamda 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık" dedi.

UYSAL: "İSTANBUL'A YENİ YAŞAM ALANLARI KAZANDIRIYORUZ"

Millet bahçeleriyle İstanbul'a yeni yaşam alanları kazandırdıklarını söyleyen Uysal, "Millet bahçelerimizi tarihimize, kültürümüze, geleneklerimize ve şehrimizin bitki örtüsüne uygun özellikte inşa ettik. Çeşit çeşit ağaç, çiçek ve güllerle donattık. Servi, zeytin, ve erguvan ağaçları diktik. Mevsimlik çiçekler, kokulu güller, sarmaşıklar ve meyve ağaçlarıyla süsledik. Bahçelerimize spor aletleri koyduk, yürüyüş ve bisiklet yolları yaptık. Tüm sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımız yemyeşil Millet bahçelerinde nefes alacak, 7'den 70'e herkes çok güzel vakit geçirecek. Bahçelerimizi inşa ederken coğrafi ve tarihi özelliklerini de koruduk. Bu bağlamda Baruthane'deki tarihi çeşmeyi ve namazgâhı ihya ettik. İçerisindeki tescilli yapıları, duvarları ve Hünkar Köşkü'nü de restore ediyoruz. Böylece dünü, bugünü ve yarını birlikte sunan yeni yaşam alanlarını şehrimize kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

UYSAL: "ULAŞIMDAN SONRA EN ÇOK YATIRIMI ÇEVREYE YAPIYORUZ"

Çevreye yatırımların arttığını vurgulayan Uysal, "Ulaşımdan sonra en çok yatırımı çevreye yapıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde kişi başına yeşil alan miktarımız 12 metrekareyi geçti. 10 metrekare olan dünya standardını böylece aşmış olduk. Planladığımız yeni millet bahçeleri ve diğer çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 20 metrekareye ulaştırmayı hedefliyoruz. "Gönül Belediyeciliği" anlayışıyla amacımız gönülleri kazanmak, İstanbulluların yaşam kalitesini ve mutluluğunu artırmak. Bunun için canla - başla çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

KURUM: "HEDEFİMİZ HER ŞEHRE BİR MİLLET BAHÇESİ YAPMAK"

Her şehre bir Millet Bahçesi yapacaklarını söyleyen Kurum, "Çevre ve şehir davamızın öncüsü olan cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizden beri problemleri yerinde görüp çözüm üretiyoruz. Yapılması gerekenlerle ilgili planlamalarımızı tamamlayıp çalışmalara başladık. 18 ilde 33 adet Millet Bahçesi için çalışmalara başladık. Hedefimiz her şehrimize en az 1 tane Millet Bahçesi yapmak" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: "İSTANBUL MİLLET BAHÇELERİYLE BİR BAŞKA GÜZELLEŞECEK"

Açılışı yapılan millet bahçeleriyle 100 günlük icraat programında yer alan taahhütlerden birini daha yerine getirdiklerini belirten Erdoğan, "Söz verdik, yaptık. Bitmedi, yapıyoruz, yapacağız" dedi. Erdoğan, "Başakşehir Millet Bahçesi camiden kapalı otoparka, biyolojik göletten koku bahçelerine, etkinlik çayırından millet kıraathanesine, yürüyüş ve bisiklet yollarından oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek tesislerle donatılmıştır. Atatürk Havalimanı sahasındaki millet bahçemizi açtığımızda İstanbul'daki yeşil alan oranı çok daha yükseklere çıkacaktır. İstanbul bir başka güzelleşecek, daha güzel olacak. Bize bu yakışır, bu millete bu yakışır. Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler. Ayrıca 18 ildeki 33 millet bahçesinde çalışmalar son aşamaya geldi. Hedefimiz inşallah her şehrimize birer tane millet bahçesi kazandırmaktır. 31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk, gönül belediyeciliği. Ne yapacağız? Gönülleri fethedeceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli değil. Yeterli olan ne? Gönülleri kazanmak. Biz, gönüller almaya geldik" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı canlı bağlantı ile açılışı yapılacak diğer millet bahçelerine bağlandı. Barkovizyon ile millet bahçelerini alandaki vatandaşlara tanıttı. Daha sonra Başakşehir Millet Bahçesi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasıyla kurdele kesilerek vatandaşın hizmetine açıldı. Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Uysal, Bakan Kurum ve protokol heyeti Başakşehir Millet Bahçesi'ni gezdi. Bahçe içindeki Millet Kıraathanesi'nde öğrencilerle sohbet etti.