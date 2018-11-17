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Gezi operasyonu

Tutuklu işadamı soruşturmasında yeni gözaltılar yapıldı. ’nden profesörlerin aralarında bulunduğu 12 kişi Gezi eylemlerini organize ettikleri iddiasıyla yakalandı

Gezi operasyonu
Gezi Parkı eylemlerinin organize ve finanse edilmesi soruşturması kapsamında A.Ş.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden çoğu akademisyen 12 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay gibi isimler yer aldı. 'nın olayları organize ve finanse ettiği ileri sürüldü. Tarhanlı ile birlikte Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ve Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı, yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi.



Prof. Dr.



Prof. Dr.

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