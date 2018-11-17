Gezi operasyonu

Gezi Parkı eylemlerinin organize ve finanse edilmesi soruşturması kapsamında Anadolu Kültür A.Ş.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden çoğu akademisyen 12 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay gibi isimler yer aldı. Osman Kavala'nın olayları organize ve finanse ettiği ileri sürüldü. Tarhanlı ile birlikte Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ve Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı, yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi.
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
Prof. Dr. Betül Tanbay
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
Prof. Dr. Betül Tanbay
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