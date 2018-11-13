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Kahramanlara veda

Kahramanlara veda
Hakkari Şemdinli'deki mühimmat kazasında şehit olan 7 askerden 4'ü dün toprağa verildi. Şehit Mehmet Kaşık (27) için 'taki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Acılı anne Meryem Kaşık, "Kuzum yiğidim anasının kucağından vatanın kucağına gitti" diyerek feryat etti. Henüz 8 aylık asker olan er ise memleketi 'te cennete uğurlandı. Şehit Piyade Topçu Er Melih Sancar İstanbul'da, Topçu Er Yusuf Önder ise Alanya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. 'taki Gabar Dağı'nda bombalı tuzakta şehit olan Uzman Çavuş Ömer Doğan (21), 'de dualarla vatan toprağına bırakıldı. Uzman Onbaşı Ünal Olgun ise bugün 'da cennete uğurlanacak.

DIŞ ETKİ OLMADI
Milli Savunma Bakanı Akar, 'de üs bölgesindeki da herhangi bir dış etkinin olmadığını belirtti. "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim" dedi.



Bir asker babası, Şehit Samet Kaymakçı'nın cenaze törenini cep telefonuyla arkadaşlarına izletti. Bu kare herkesi derinden etkiledi.



Şehit Mehmet Kaşık



Şehit Ömer Doğan



Şehit Melih Sancar



Şehit Yusuf Önder



Şehit Samet Kaymakçı


SIRRIBERK ARSLAN- MEHMET BONCUK-DURHASAN ŞAHİN-TUNA ÇAM

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