Kahramanlara veda

Hakkari Şemdinli'deki mühimmat kazasında şehit olan 7 askerden 4'ü dün toprağa verildi. Şehit Mehmet Kaşık (27) için Kahramanmaraş'taki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Acılı anne Meryem Kaşık, "Kuzum yiğidim anasının kucağından vatanın kucağına gitti" diyerek feryat etti. Henüz 8 aylık asker olan er Samet Kaymakçı ise memleketi Gaziantep'te cennete uğurlandı. Şehit Piyade Topçu Er Melih Sancar İstanbul'da, Topçu Er Yusuf Önder ise Alanya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şırnak'taki Gabar Dağı'nda bombalı tuzakta şehit olan Uzman Çavuş Ömer Doğan (21), Mersin'de dualarla vatan toprağına bırakıldı. Uzman Onbaşı Ünal Olgun ise bugün Bursa'da cennete uğurlanacak.
DIŞ ETKİ OLMADI
Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamada herhangi bir dış etkinin olmadığını belirtti. "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim" dedi.
Bir asker babası, Şehit Samet Kaymakçı'nın cenaze törenini cep telefonuyla arkadaşlarına izletti. Bu kare herkesi derinden etkiledi.
Şehit Mehmet Kaşık
Şehit Ömer Doğan
Şehit Melih Sancar
Şehit Yusuf Önder
Şehit Samet Kaymakçı
SIRRIBERK ARSLAN- MEHMET BONCUK-DURHASAN ŞAHİN-TUNA ÇAM
DIŞ ETKİ OLMADI
Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamada herhangi bir dış etkinin olmadığını belirtti. "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim" dedi.
Bir asker babası, Şehit Samet Kaymakçı'nın cenaze törenini cep telefonuyla arkadaşlarına izletti. Bu kare herkesi derinden etkiledi.
Şehit Mehmet Kaşık
Şehit Ömer Doğan
Şehit Melih Sancar
Şehit Yusuf Önder
Şehit Samet Kaymakçı
SIRRIBERK ARSLAN- MEHMET BONCUK-DURHASAN ŞAHİN-TUNA ÇAM
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