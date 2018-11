Başkan Erdoğan: Tazminat kazanmaktan yoruldum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında konuştu. AK Parti iktidarının 16 yıllık icraatlarını anlatan Erdoğan gündeme ilişkin konularda şu mesajları verdi:3 Kasım tarihi itibariyle AK Parti iktidarının 16. yılını geride bıraktık. Yaşadıklarımızı bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçirdiğimizde ortaya çıkan manzara çok tarihi bir değişime işaret ediyor. 14 seçimde milletimizin karşısına çıktık ve her defasında 'durmak yok, yola devam' mesajı aldık.Türkiye, terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır. PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar karanlık güçlerin beslediği ve üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz.Sadece 2016 Temmuz ayından bu yana yurt içinde 761, Kuzey Irak'ta bin 92, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 3 bin, Zeytin Dalı'nda 4 bin 500'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ ihanet çetesi mensuplarından 15 bine yakını tutuklu, 17 bine yakın hükümlü cezalarını çekiyor. DEAŞ ile irtibatlı 2 bin kişi tutukluyken, 7 bin kişi sınır dışı edilmiş, 70 bine yakın kişiye de ülkemize giriş yasağı konulmuştur.Bay Kemal çalışıyoruz, üretiyoruz. Kıskansan da patlasan da çalışacağız. IMF'ye geldiğimiz zaman borcumuz 23.5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık. Şimdi bizim IMF'ye borcumu yok. Bay Kemal, bunlar sizlerden geldi bize.Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Biz bu icraatları yaparken ülkemizdeki siyaset anlayışı maalesef Türkiye'nin geldiği seviyeyle çok da orantılı bir gelişme gösterememiştir. Ana muhalefet partisinin çapsız, içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikapıdır.İnsan, siyaset arenasına çıktığında en büyük alternatifi olarak şöyle az çok ele gelecek, mücadele etmesi heyecan verecek bir rakip görmek istiyor. Eğer güçlü muhalefetiniz yoksa o zaman demokrasi güç bulamaz. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve Kılıçdaroğlu gibi bir avane çıktı. Tabii Rabbimizin hikmetinden sual olmaz. Ama ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz.CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Muğla'nın tüm ilçelerine okul yaptırdığını, her yeri ana sınıflarıyla donattığını söylüyor. Arkadaşlar araştırdı. Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla'da yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Hiç olmayan bir şeyi dakikalarca ballandıra ballandıra anlatmanın adı nedir, doğrusu bilmiyoruz. Konuyu erbabına havale ediyoruz. Artık psikiyatrist mi olur, nörolog mu olur, yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı kendileri bilir. Çünkü bu zatın palavralarını ortaya dökmekten, mahkemede hesaplaşıp tazminat almaktan yoruldum. Sadece bu örnek dahi mahalli idareler seçiminde CHP'li belediyeler tarafından yönetilen şehirlerdeki halkımızı maruz kaldıkları zulümden kurtarma sorumluluğumuzu göstermeye yeterli.Ampute Milli Takımımız penaltı atışlarında maalesef 5-4 yenilerek dünya ikincisi oldu. Takım kaptanımız, gazimiz Osman Çakmak kardeşimiz çok üzüldü. Osman üzülme... Futbolda galibiyet hak, mağlubiyet hak, beraberlik de hak. Sen artık bunları bilen bir gencimizsin. Avrupa Şampiyonu olduk, dünya ikincisi olduk, bundan sonrasında inşallah dünya şampiyonu oluruz. Ampute Milli Takımımız'ı kutluyoruz.""Tarımkesimine verdiğimiz desteği yıllık 1.9 milyar liradan 15 milyar liraya çıkardık. Büyükbaş hayvan varlığımız 9.9 milyon adetten 16 milyonun üzerine, küçükbaş hayvan varlığımız ise 32 milyonken 44 milyonun üzerine çıktı. Bütün bunlara rağmen et fiyatlarının yüksek seyretmesini genel refah seviyemizin artması sebebiyle talepte yaşanan yükselişe bağlıyorum. Bu fiyatları rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı dengeleriz. Vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız."