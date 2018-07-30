Yol Durumu
  1. Direniş sürecek
  2. Bu ne biçim hikaye böyle

bakmadı Gisele kaptı




ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın eşi Jared Kushner'i danışmanı olarak görevlendirmesinin ardından başlayan tartışma, yeni bir iddia ile alevlendi.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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