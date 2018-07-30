ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın eşi Jared Kushner'i danışmanı olarak görevlendirmesinin ardından başlayan tartışma, yeni bir iddia ile alevlendi.
Ivanka bakmadı Gisele kaptı
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın eşi Jared Kushner'i danışmanı olarak görevlendirmesinin ardından başlayan tartışma, yeni bir iddia ile alevlendi.
Etiketler: New York Times , Tom Brady , trump , Ivanka
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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