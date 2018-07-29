Piyanist ve bestekar Fazıl Say hakkında hapis istemiyle açılan davacının ihbarcısının, Adnan Oktar grubu na yönelik operasyonda tutuklanan Ali Emre Bukağlı olduğu belirlendi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Say ise yıllardır kendisi hakkında şikayetçi olan ve kendisi hakkında işlem yapanların Adnan Oktar ve FETÖ üyesi olduğunu dile getirdi. Say "FETÖ ve Adnan Oktar beraber olup bana karşı karalama kampanyası yaptı" dedi.
Say: FETÖ ve Oktar bana karşı birleşti
Etiketler: FETÖ , fazıl say , Adnan Oktar
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.