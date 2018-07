Say: FETÖ ve Oktar bana karşı birleşti

ve bestekar Fazıl Say hakkında hapis istemiyle açılan davacının ihbarcısının, Adnan Oktar grubu na yönelik operasyonda tutuklanan Ali Emre Bukağlı olduğu belirlendi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Say ise yıllardır kendisi hakkında şikayetçi olan ve kendisi hakkında işlem yapanların Adnan Oktar ve FETÖ üyesi olduğunu dile getirdi. Say "FETÖ ve Adnan Oktar beraber olup bana karşı karalama kampanyası yaptı" dedi.