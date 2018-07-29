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Say: ve Oktar bana karşı birleşti

Say: FETÖ ve Oktar bana karşı birleşti
Piyanist ve bestekar hakkında hapis istemiyle açılan davacının ihbarcısının, grubu na yönelik operasyonda tutuklanan Ali Emre Bukağlı olduğu belirlendi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Say ise yıllardır kendisi hakkında şikayetçi olan ve kendisi hakkında işlem yapanların Adnan Oktar ve üyesi olduğunu dile getirdi. Say "FETÖ ve Adnan Oktar beraber olup bana karşı karalama kampanyası yaptı" dedi.
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