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Bu da mı göl değil!

PKK'lı hainler dağıtıldı. Yaylalar halka açıldı. Hakkarili gençler de 3 bın 400 metrelik Cilo Dağı'ndakı buzul göllerinde kamp yaptı. Terör lobisine son golü attı.

Bu da mı göl değil!
Sözde dostlar, maskeyi çıkardı. Kimi terör örgütüne para verdi, kimi silah yolladı. İçeriyi karıştırmaya kalktı. Ama ayaklandı. Teröre topyekun savaş açtı.

Mehmetçik Suriye'de, 'ta alçaklara göz açtırmadı. Sınır boyları rahatladı. Hakkarili gençler de 'na çıktı. Eskiden PKK'nın cirit attığı göllerde şenlik yaptı.


KAMP


HUZUR


KANO
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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