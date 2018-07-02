Bu da mı göl değil!

Sözde dostlar, maskeyi çıkardı. Kimi terör örgütüne para verdi, kimi silah yolladı. İçeriyi karıştırmaya kalktı. Ama Türkiye ayaklandı. Teröre topyekun savaş açtı.
Mehmetçik Suriye'de, Irak'ta alçaklara göz açtırmadı. Sınır boyları rahatladı. Hakkarili gençler de Cilo Dağı'na çıktı. Eskiden PKK'nın cirit attığı göllerde şenlik yaptı.
KAMP
HUZUR
KANO
Mehmetçik Suriye'de, Irak'ta alçaklara göz açtırmadı. Sınır boyları rahatladı. Hakkarili gençler de Cilo Dağı'na çıktı. Eskiden PKK'nın cirit attığı göllerde şenlik yaptı.
KAMP
HUZUR
KANO
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