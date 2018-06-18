İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz aylarda tarihi bir kaza yaşandı. Dümeni kilitlenen Malta bayraklı "Vitaspirit" adlı gemi, 7 Nisan'da 'Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle 200 yıllık yalının ön cephesi tamamen yıkıldı. Tarihi eser niteliği taşıyan yalıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak kaza, 90 milyon liralık yalıda maddi ve manevi zarara yol açtı. Yalının sadece dışı değil, içindeki tablo ve antikalardan oluşan çok sayıda tarihi eser de hasarlandı. Yürek yakan kazanın ardından yalının harabe hali, yürekleri sızlattı. Yalıda meydana gelen zarar milyonlarca lirayla açıklandı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yalıda restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmalar sürerken, ön cephesi yıkılan tarihi bina, daha önce çekilen hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldı. Geminin girdiği yalıya fotoğraflı kamuflaj, görenleri şaşırttı.
Hasar gören yalıdaki restorasyon çalışmaları, tarihi binanın eski fotoğrafıyla kamufle edildi.
Hasar gören yalıdaki restorasyon çalışmaları, tarihi binanın eski fotoğrafıyla kamufle edildi.
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