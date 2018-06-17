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Kal geldi

'nin otobüsü Beykoz'da a saplandı. Şoka uğrayan ne yapacağını şaşırdı

Kal geldi
Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı İnce, kampanyasında yalnız kaldı. Daha önce kalabalıktan partideki asansöre binemedi, dün de 'da otobüs krizi yaşadı.




adayını taşıyan araç, Beykoz Çayırı'nda a battı. Bunun üzerine İnce, mikrofonu eline aldı. "Haydi itin" diye bağırdı. Ama başarılı olamadı! Kızdı ve bir minibüsle uzaklaştı.



İnce, aşırı yüklenen asansör hareket etmeyince partililere tepki gösterip kabinden inmişti. "Bu kafa yüzünden iktidar olamıyoruz" demişti. Hiçbir şey değişmedi!
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