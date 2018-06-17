Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı İnce, seçim kampanyasında yalnız kaldı. Daha önce kalabalıktan partideki asansöre binemedi, dün de İstanbul'da otobüs krizi yaşadı.
CHP adayını taşıyan araç, Beykoz Çayırı'nda çamura battı. Bunun üzerine İnce, mikrofonu eline aldı. "Haydi itin" diye bağırdı. Ama başarılı olamadı! Kızdı ve bir minibüsle uzaklaştı.
İnce, aşırı yüklenen asansör hareket etmeyince partililere tepki gösterip kabinden inmişti. "Bu kafa yüzünden iktidar olamıyoruz" demişti. Hiçbir şey değişmedi!
CHP adayını taşıyan araç, Beykoz Çayırı'nda çamura battı. Bunun üzerine İnce, mikrofonu eline aldı. "Haydi itin" diye bağırdı. Ama başarılı olamadı! Kızdı ve bir minibüsle uzaklaştı.
İnce, aşırı yüklenen asansör hareket etmeyince partililere tepki gösterip kabinden inmişti. "Bu kafa yüzünden iktidar olamıyoruz" demişti. Hiçbir şey değişmedi!
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