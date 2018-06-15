Sen de mi Einstein

Dünyaca ünlü Alman fizikçi Einstein, 1922-23 yıllarında Orta Doğu ve Uzak Doğu'daki izlenimlerini yazdığı günlüklerde, ırkçı söylemler ortaya çıktı. Yazılarda Einstein'ın yabancılar hakkındaki olumsuz genellemeleri dikkat çekiyor.
SÜRÜ GİBİ ULUS
Çinliler'i "Pis, kalın kafalı insanlar" olarak niteleyen Einstein, "başka ırkların yerini alsalardı yazık olurdu" ifadelerini kullanıyor. Çinli çocuklar için "ruhsuz ve duygusuz" tabirini kullanırken, Çin'den "tuhaf ve sürüye benzeyen bir ulus" diye bahsediyor. Einstein, yaşamının ileriki yıllarında ise ABD'nin insan hakları mücadelesinde rol oynamış, ırkçılığı da "beyazların hastalığı" olarak tanımlamıştı. Princeton Üniversitesi'nin yayınladığı metinlerde Mısır'daki Port Said Limanı'ndan izlenimlerini kaleme alan Einstein, karşılaştığı bazı satıcılar için "Levantenlerin her tonu.... sanki cehennemden fışkırmışlar gibi" ifadelerini kullanmış. Sri Lanka için yazdıkları ise şöyle: "Büyük bir kirlilik içinde yaşıyorlar, yerler pislik dolu, az şey yapıyor, az şeye ihtiyaç duyuyorlar. Hayatın basit ekonomik döngüsü işte..."
ABD'ye göç eden ünlü fizikçi, Naziler'in nükleer silah geliştirebileceği endişesi ile ABD'ye nükleer çalışmalara başlanması tavsiyesinde bulunmuştu.
SÜRÜ GİBİ ULUS
Çinliler'i "Pis, kalın kafalı insanlar" olarak niteleyen Einstein, "başka ırkların yerini alsalardı yazık olurdu" ifadelerini kullanıyor. Çinli çocuklar için "ruhsuz ve duygusuz" tabirini kullanırken, Çin'den "tuhaf ve sürüye benzeyen bir ulus" diye bahsediyor. Einstein, yaşamının ileriki yıllarında ise ABD'nin insan hakları mücadelesinde rol oynamış, ırkçılığı da "beyazların hastalığı" olarak tanımlamıştı. Princeton Üniversitesi'nin yayınladığı metinlerde Mısır'daki Port Said Limanı'ndan izlenimlerini kaleme alan Einstein, karşılaştığı bazı satıcılar için "Levantenlerin her tonu.... sanki cehennemden fışkırmışlar gibi" ifadelerini kullanmış. Sri Lanka için yazdıkları ise şöyle: "Büyük bir kirlilik içinde yaşıyorlar, yerler pislik dolu, az şey yapıyor, az şeye ihtiyaç duyuyorlar. Hayatın basit ekonomik döngüsü işte..."
ABD'ye göç eden ünlü fizikçi, Naziler'in nükleer silah geliştirebileceği endişesi ile ABD'ye nükleer çalışmalara başlanması tavsiyesinde bulunmuştu.
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