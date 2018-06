Başbakan Yıldırım: 'Suruç'taki saldırı vahim bir hadisedir'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ümraniye'de halkla iftar açtığı Alemdar Caddesi'nde yaptığı konuşmada, Suruç'tan acı bir haber aldıklarını belirterek, seçim çalışmaları yapmakta olan milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki arkadaşlarına bir saldırı gerçekleştiğini kaydetti.

"Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti" diyen Başbakan Yıldırım, "Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlar da var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir." diye konuştu.

Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Binali Yıldırım şunları kaydetti:

"Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur. Ben bu vesileyle seçime sayılı günler kalarak bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızın sükunet içinde birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmeleri ve seçime ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri, coşkulu günleri, acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok."

"O ÇÖP DAĞININ YERİNDE ŞİMDİ SPOR TESİSLERİ, YEŞİL ALANLAR VAR"

Ümraniye'nin geçmişteki durumunu anlatan Yıldırım, gençlerin 25 yıl önce gerçekleşen olayları bilmediğini, oysa 1993'te çöplükte meydana gelen patlamada 39 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Vatandaşlardan 'Çöplükte de patlama olur mu? diye düşünmemelerini isteyen Yıldırım, "Terör saldırısı değil, o zamanki CHP belediye yönetiminin aymaz, düşüncesiz, tedbirsiz Ümraniye'nin Hekimbaşı'nı çöplük olarak kullanması sonucu oradaki çöplerin gaz birikmesiyle bir bombaya dönüşmesi neticesinde oldu. 25 yıl önce maalesef buralarda, işte böyle basiretsiz belediye yönetimleri vardı." diye konuştu.

Ümraniye'nin ilk yapılaşma dönemini bildiğini, insanların buralardan geçerken çizme giydiklerini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çamurdan, çukurdan geçilmezdi. Şimdi bakın ne güzel, her yer pırıl pırıl. Her sokak boyunca her tarafta maşallah insanlar sükunetle iftarı bekliyor. 14 yıldır Ümraniye'de AK Parti belediyeciliği var. İşte 39 vatandaşımızın canına sebep olan Ümraniye nerede, bugünkü Ümraniye nerede? En güzel şekilde bunu burada görüyoruz. O çöp dağının yerinde şimdi spor tesisleri, yeşil alanlar var. O spor tesislerinde Ümraniye Spor büyük başarılara ulaşmak için antrenman yapıyor. Gelinen nokta bu. O zamanın Türkiyesi ile bu zamanın Türkiyesi arasındaki farkı en iyi şekilde görüyoruz. Bu fark, zihniyet farkıdır."

Yıldırım, AK Parti kadrolarının bu ülkenin ve milletin ihtiyacı olan dönüşümü gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Milletin sıkıntılarını, Türkiye'nin ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü çözdüklerinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunun için de milletimiz, bugüne kadar yapılan bütün seçimlerde AK Parti'ye desteğini artırarak sürdürüyor. Ama maalesef, o günün vurdum duymaz zihniyetini, bugün yine aynı noktada görüyorsunuz. Bu ülkeye biz yatırım ve hizmetler yapıyoruz, hepsine karşı çıkıyorlar. Meydana çıkmışlar, 'AK Parti ne yapmışsa, yıkacağız' diyorlar. Bunlar yıkım ekibi, yıkım. Ama Ümraniye bunlara izin verir mi? 24 Haziran'da Ümraniye bunun hesabını sorar mı? O yatırımları milletimiz için yaptık. Bu milletin özlemini gidermek için yaptık. O yatırımları daha da ileriye götüreceğiz.

Siz bu ülkede taş üstüne taş koymayın, laf üstüne laf söyleyin. Kalkın bir de 'Yapılan yatırımları durduracağız' deyin. Allah aşkına, nasıl bir siyasi akılla, yapılan tünellere, havalimanlarına, köprülere, Türkiye'yi dünya ile yarışa başlatan bu büyük projelere karşı olursunuz ama biz bunlara yabancı değiliz. Gezi olaylarını hatırlayın. Gezi olaylarında ne yaptılar? 'Havalanı yapılmasın, köprü yapılmasın, yollar yapılmasın.' dediler. "

"BU MİLLETİN TOKADI ÇOK AĞIR OLUR"

Yapılanı yıkmanın, işleyeni durdurmanın, hizmet vereni engellemenin, milletin aklıyla alay etmek olduğunu dile getiren Yıldırım, "Buradan soruyorum, kendinize gelmezseniz bu milletin tokadı çok ağır olur. 24 Haziran yakın, aklınızı başınıza alın." dedi.

Yıldırım, 24 Haziran'da tarihin en önemli seçiminin yapılacağını anlatarak, çöplüklerin patladığı o eski Türkiye ile o çöplüklerin yerinde gençlerin spor yaptığı Türkiye'nin teraziye çıkacağını söyledi.

Krizler, darbeler, vesayetler ülkesini, bugün büyüyen, üreten, güçlenen özgür Türkiyesi ile teraziye çıkaracaklarını belirten Yıldırım, "Bir tarafta boş vaatler, boş laflar, iftira üreten, dikili bir ağacı bile olmayan bir zihniyet var. Diğer tarafta iş yapan, üreten, verdiği sözü tutan, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışan Cumhur İttifakı var. 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceği için işte bu iki zihniyet yarışacak." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu da konuşma yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı iftar programında, vatandaşlarla sohbet etti, yanına gelen çocuklarla fotoğraf çektirdi.