Menbiç’e güvenlik duvarı

PKK/PYD-YPG'yi Menbiç'ten çıkartacak süreç işliyor. Mehmetçiğin Haziran ayı sonuna doğru Menbiç'e geçerek terör örgütünün çekilmesini yerinde izlemesi bekleniyor. PKK/PYD-YPG de 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çıkarılmaya başlanacak. Terör örgütü Menbiç'ten çekildikten sonra Menbiç halkından oluşan yerel güvenlik gücü de oluşturulacak. Bu güvenlik gücünün ordu gücü şeklinde değil, polis gücü şeklinde olmasının planlandığı ve hafif silahlar verileceği öğrenildi.
AHMET TOPAL
AHMET TOPAL
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