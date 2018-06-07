;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Bay Kemal teröristlerle yürüyor
  2. Hesap uzmanı

Tek umudu anahtarlık

’da işçiler, memurlar greve gitti! Cumhurbaşkanı Macron ise ticarete girdi! ’nın adını tescil ettirdi.

Tek umudu anahtarlık
Fransa gündemi sokağa kilitlendi. Maaşlarından memnun olmayan memurlar, işçiler ve emekliler sokaklara indi. Cumhurbaşkanı Emnanuel Macron ise ticarete atıldı. Macron, 'nı "Elysee-Presidence de la Republique" adını ticari marka olarak tescil ettirdi. Bu kapsamda üzerinde Fransa Cumhurbaşkanlığı logosu bulunan kalem, çakmak, bardak gibi eşyaların üretileceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Satışla hem ekonomik gelir elde edileceği hem de Fransa Cumhurbaşkanlığı markalı ürünlerin daha geniş bir çevreye ulaşacağı kaydedildi. Ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası pazara hitap edecek hale getirileceği belirtildi. Ancak Macron'un bu hamlesi da farklı bir bakış açısıyla irdelendi. Sosyal medyada "Macron anahtarlık satıp Elyesse'yi tamir ettirecek" şeklinde mesajlar paylaşıldı.
Etiketler: , ,
  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar