Tek umudu anahtarlık

Fransa gündemi sokağa kilitlendi. Maaşlarından memnun olmayan memurlar, işçiler ve emekliler sokaklara indi. Fransa Cumhurbaşkanı Emnanuel Macron ise ticarete atıldı. Macron, Elyesse Sarayı'nı "Elysee-Presidence de la Republique" adını ticari marka olarak tescil ettirdi. Bu kapsamda üzerinde Fransa Cumhurbaşkanlığı logosu bulunan kalem, çakmak, bardak gibi eşyaların üretileceği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Satışla hem ekonomik gelir elde edileceği hem de Fransa Cumhurbaşkanlığı markalı ürünlerin daha geniş bir çevreye ulaşacağı kaydedildi. Ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası pazara hitap edecek hale getirileceği belirtildi. Ancak Macron'un bu hamlesi sosyal medyada farklı bir bakış açısıyla irdelendi. Sosyal medyada "Macron anahtarlık satıp Elyesse'yi tamir ettirecek" şeklinde mesajlar paylaşıldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Satışla hem ekonomik gelir elde edileceği hem de Fransa Cumhurbaşkanlığı markalı ürünlerin daha geniş bir çevreye ulaşacağı kaydedildi. Ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası pazara hitap edecek hale getirileceği belirtildi. Ancak Macron'un bu hamlesi sosyal medyada farklı bir bakış açısıyla irdelendi. Sosyal medyada "Macron anahtarlık satıp Elyesse'yi tamir ettirecek" şeklinde mesajlar paylaşıldı.
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