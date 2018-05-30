Solingen özrü

Almanya'nın Solingen kentinde dün acı bir buluşma vardı. Solingen'de 29 Mayıs 1993 yılında ırkçı Almanlar tarafından kundaklama sonucu beş vatandaşımızın hayatını kaybettiği katliamın 25. yılı münasebetiyle anma töreni yapıldı. '
ÖZÜR TELAFİ EDEMEZ'
Törene katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıda iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç ile eşi Durmuş Genç'e başsağlığı diledi. Merkel, "Bayan Genç, kaybettiğimiz Gülsüm'ün, Hatice'nin, torunlarınız Hülya ve Saime'nin ve yeğeniniz Gülistan'ın acılarını hiçbir söz ve özür telafi edemez. Bundan dolayı da sizle en derin üzüntümü paylaşıyorum ve başsağlığı diliyorum. Sizin acınızı paylaşıyorum" dedi. Mevlüde Genç ise yaptığı konuşmada, acısını paylaşmak için anma töreni düzenleyen yetkililere teşekkür etti. Genç "Her zaman için 2 devletin parçasıyım. Türkiye'de doğdum, Almanya'da doydum. Biz buradaysak çocuklarımızın kalplerine nefret sokmayacağız. Arkaya bakmayalım, ileriye bakalım" dedi.
Mevlüt YÜKSEL
ÖZÜR TELAFİ EDEMEZ'
Törene katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıda iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç ile eşi Durmuş Genç'e başsağlığı diledi. Merkel, "Bayan Genç, kaybettiğimiz Gülsüm'ün, Hatice'nin, torunlarınız Hülya ve Saime'nin ve yeğeniniz Gülistan'ın acılarını hiçbir söz ve özür telafi edemez. Bundan dolayı da sizle en derin üzüntümü paylaşıyorum ve başsağlığı diliyorum. Sizin acınızı paylaşıyorum" dedi. Mevlüde Genç ise yaptığı konuşmada, acısını paylaşmak için anma töreni düzenleyen yetkililere teşekkür etti. Genç "Her zaman için 2 devletin parçasıyım. Türkiye'de doğdum, Almanya'da doydum. Biz buradaysak çocuklarımızın kalplerine nefret sokmayacağız. Arkaya bakmayalım, ileriye bakalım" dedi.
Mevlüt YÜKSEL
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