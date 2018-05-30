Bizans’a hizmet edenlerle yarışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Büyük Fetih özel Programı'nda konuştu:
İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici ise birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına zulüm 1453 te başladı diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümüyle polisimizin karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz gecesi kontrollü darbe diyenleri tanklara alkış tutanları unutmadık. 24 haziran sürecinde yaşadıklarımızı bile tek başına bunları göstermeye yeterlidir.
Seçim beyannamesinin tamamında İslam ifadesini sadece İslami radikalizm ile geçiren bir parti elbette Fatih'in mirasına sahip çıkmayacaktır.
Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar.
Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz.
Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir.
ÇAMLICA CAMİİ MÜJDESİ
Darbelerin cuntaların vesayetin ülkemize yaşattığı acılara rağmen hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmediği gibi geleceğine de göz dikmişlerdir. Bugün de hala aynı zihniyetle mücadele ediyoruz.
Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de inşallah Osmanlı'da olduğu gibi millet bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi, Amerika'daki Central Park'ın 3 katıdır, fazlası var, azı yok. Hyde Park'ın 8-9 katı. Öyle bir millet bahçesine inşallah İstanbul'umuz sahip olacak. Çamlıca Camii'ni 10 Haziran Kadir Gecesi'nde ibadete açmak için yetiştirmeye çalışıyoruz.
ÖĞRENMEK İSTERSEN DERS VERİRİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtım programında konuştu. Erdoğan, ana muhalefeti hedef aldı:
Yeni havalimanı Türkiye'nin sadece prestij projesi değil. Ana muhalefete kalsa böyle dev bir havalimanı istemez. Tutturmuş "3. köprüyü Erdoğan yaptıysa ben de 4.'yü yaparım" diyor. Yapamazsın, senin hafsalan almaz bunları. Basmaz bunların kafası. Yatırım deyince akla AK Parti gelir. Sayın İnce sana bir nasihatte bulunayım. Atatürk Havalimanı boşalınca burayı İstanbul'a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğim. Sen buna da karşı çıkarsın ama... Milletim sandıkta gerekeni sana gösterir.
"NAMERTSİN..."
Pensilvanya'dan AK Parti'yi kurma çalışmasını başlattığımı ispat edemezsen de namertsin. Partimizin kurulma fikrini milletimizden aldığımız icazetle hayata geçirdik. İspat edeceksin, ispat etmezsen namertsin.
Ey İnce bunu milli bütçeden değil, eğer öğrenmek istersen sana ders veririz. Bugüne kadar dev yatırımları hep bu sistemle yaptık. Biz otomobil üretiminde en ileri teknolojiyi kullanacağız.
FETİH GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ
Fetih 'in 565'inci yılı dolayısıyla "Özel Fetih Gösterisi" nefesleri kesti. Haliç sahilinde ortalama 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform kuruldu.
CEO YARIN AÇIKLANACAK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil CEO'sunun şuan belli olduğunu ve yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Han ile muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul'un Fethi'nin yeniden canlandırıldığı tören, beğeniyle seyredildi.
İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici ise birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına zulüm 1453 te başladı diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümüyle polisimizin karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz gecesi kontrollü darbe diyenleri tanklara alkış tutanları unutmadık. 24 haziran sürecinde yaşadıklarımızı bile tek başına bunları göstermeye yeterlidir.
Seçim beyannamesinin tamamında İslam ifadesini sadece İslami radikalizm ile geçiren bir parti elbette Fatih'in mirasına sahip çıkmayacaktır.
Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar.
Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz.
Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir.
ÇAMLICA CAMİİ MÜJDESİ
Darbelerin cuntaların vesayetin ülkemize yaşattığı acılara rağmen hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmediği gibi geleceğine de göz dikmişlerdir. Bugün de hala aynı zihniyetle mücadele ediyoruz.
Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de inşallah Osmanlı'da olduğu gibi millet bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi, Amerika'daki Central Park'ın 3 katıdır, fazlası var, azı yok. Hyde Park'ın 8-9 katı. Öyle bir millet bahçesine inşallah İstanbul'umuz sahip olacak. Çamlıca Camii'ni 10 Haziran Kadir Gecesi'nde ibadete açmak için yetiştirmeye çalışıyoruz.
ÖĞRENMEK İSTERSEN DERS VERİRİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtım programında konuştu. Erdoğan, ana muhalefeti hedef aldı:
Yeni havalimanı Türkiye'nin sadece prestij projesi değil. Ana muhalefete kalsa böyle dev bir havalimanı istemez. Tutturmuş "3. köprüyü Erdoğan yaptıysa ben de 4.'yü yaparım" diyor. Yapamazsın, senin hafsalan almaz bunları. Basmaz bunların kafası. Yatırım deyince akla AK Parti gelir. Sayın İnce sana bir nasihatte bulunayım. Atatürk Havalimanı boşalınca burayı İstanbul'a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğim. Sen buna da karşı çıkarsın ama... Milletim sandıkta gerekeni sana gösterir.
"NAMERTSİN..."
Pensilvanya'dan AK Parti'yi kurma çalışmasını başlattığımı ispat edemezsen de namertsin. Partimizin kurulma fikrini milletimizden aldığımız icazetle hayata geçirdik. İspat edeceksin, ispat etmezsen namertsin.
Ey İnce bunu milli bütçeden değil, eğer öğrenmek istersen sana ders veririz. Bugüne kadar dev yatırımları hep bu sistemle yaptık. Biz otomobil üretiminde en ileri teknolojiyi kullanacağız.
FETİH GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ
Fetih 'in 565'inci yılı dolayısıyla "Özel Fetih Gösterisi" nefesleri kesti. Haliç sahilinde ortalama 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform kuruldu.
CEO YARIN AÇIKLANACAK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil CEO'sunun şuan belli olduğunu ve yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Han ile muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul'un Fethi'nin yeniden canlandırıldığı tören, beğeniyle seyredildi.
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