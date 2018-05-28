Kayıp Lady

ABD Başkanı Donald Trump, skandala doymadı. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak Ortadoğu'nun kalbine ateş bırakan Trump'ın porno yıldızı Stormy Dainels ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bu durum Melania Trump'ı (48) kızdırdı. İhanete uğrayan First Lady'nin sağlığı bozulmaya başladı. 14 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan First Lady, böbrek hastalığı nedeniyle ameliyat masasına yattı. Beyaz Saray, Melania Trump'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ancak buna kimse inanmadı. ABD'liler yaklaşık 15 gündür kamuoyunun karşısına çıkmayan Melania Trump'ın nerede olduğu sorusuna odaklandı. Çünkü First Lady, ameliyatın ardından halkın karşısına çıkmadı. En son 10 Mayıs'ta görüntülenen Melania Trump'ın iyileşemediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki bazı etkinliklere de katılmadığını belirten ABD basını, First Lady'nin kendisine zaman ayırmak için ortaya çıkmadığını ve evliliğini kurtarmak için güç topladığını aktardı.
First Lady'nin ameliyatının ardından ABD Başkanı Trump, Twitter'dan gelişmeler hakkında bilgiler vermişti. Mesajında "Melania" yerine "Melanie" yazdığı için alay konusu haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'ın dışında basının sorularını yanıtlayan Trump, Beyaz Saray'ı göstererek, "Melania çok iyi durumda. Hatta şu an bize bakıyor" demişti. Fakat gazeteciler kamerayı Beyaz Saray'a çevirdiğinde ortada kimsenin olmadığı fark edilmişti.
First Lady'nin ameliyatının ardından ABD Başkanı Trump, Twitter'dan gelişmeler hakkında bilgiler vermişti. Mesajında "Melania" yerine "Melanie" yazdığı için alay konusu haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'ın dışında basının sorularını yanıtlayan Trump, Beyaz Saray'ı göstererek, "Melania çok iyi durumda. Hatta şu an bize bakıyor" demişti. Fakat gazeteciler kamerayı Beyaz Saray'a çevirdiğinde ortada kimsenin olmadığı fark edilmişti.
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