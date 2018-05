Kayıp Lady

Başkanı Donald Trump , skandala doymadı. Kudüs'ü İsrail 'in başkenti olarak tanıyarak Ortadoğu'nun kalbine ateş bırakan Trump'ın porno yıldızı Stormy Dainels ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bu durumkızdırdı. İhanete uğrayan First Lady 'nin sağlığı bozulmaya başladı. Melania Trump 'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ancak buna kimse inanmadı. ABD 'liler yaklaşık 15 gündür kamuoyunun karşısına çıkmayan Melania Trump'ın nerede olduğu sorusuna odaklandı. Çünkü First Lady, ameliyatın ardından halkın karşısına çıkmadı.Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki bazı etkinliklere de katılmadığını belirtenFirst Lady'ninaktardı.First Lady'nin ameliyatının ardından ABD Başkanı Trump, Twitter'dan gelişmeler hakkında bilgiler vermişti. Mesajında "Melania" yerine "Melanie" yazdığı için alay konusu haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'ın dışında basının sorularını yanıtlayan Trump, Beyaz Saray'ı göstererek, "Melania çok iyi durumda. Hatta şu an bize bakıyor" demişti. Fakat gazeteciler kamerayı Beyaz Saray'a çevirdiğinde ortada kimsenin olmadığı fark edilmişti.