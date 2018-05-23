Kasetçi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür eski yardımcısı olan Zeki Güven, FETÖ'nün emniyetteki "Altın" çocuklardan biriydi. Kaset kumpasında oynadığı başrolle, Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmasına ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesine neden oldu. Yine MHP'li yöneticilere yönelik kumpasta da onun adı vardı! Güven, 17-25 Aralık kumpasının ardından açığa alındı.
KILIK DEĞİŞTİRDİLER
Zeki Güven'in eşi Sevda Güven de, FETÖ'nün yargıya yerleştirip kullandığı hakimlerden biriydi. Kaset kumpası dahil, başrol oynadığı kumpaslar nedeniyle hakkında Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri'nce "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından davalar açılan Zeki Güven (48) ve Samsun'da "terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski hakim eşi Sevda Güven (45), her yerde aranıyordu. Yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştiren Zeki ve Sevda Güven'in son durağı Eskişehir oldu. Ancak Eskişehir polisi, firari çiftin kentte olduğunu belirleyince, takibe aldı. Önceki gün de bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonla Gülen çifti gözaltına alındı. Tanınmamak için sakal bırakan Güven'in sorgusu sürüyor.
Rıdvan UYSAL
KILIK DEĞİŞTİRDİLER
Zeki Güven'in eşi Sevda Güven de, FETÖ'nün yargıya yerleştirip kullandığı hakimlerden biriydi. Kaset kumpası dahil, başrol oynadığı kumpaslar nedeniyle hakkında Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri'nce "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından davalar açılan Zeki Güven (48) ve Samsun'da "terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski hakim eşi Sevda Güven (45), her yerde aranıyordu. Yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştiren Zeki ve Sevda Güven'in son durağı Eskişehir oldu. Ancak Eskişehir polisi, firari çiftin kentte olduğunu belirleyince, takibe aldı. Önceki gün de bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonla Gülen çifti gözaltına alındı. Tanınmamak için sakal bırakan Güven'in sorgusu sürüyor.
Rıdvan UYSAL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.