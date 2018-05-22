Basınç paniği

Tüyleri diken diken eden olay önceki gün yaşandı. Onur Air'e ait Airbus A321 tipi uçak Antalya Havalimanı'nda uçuşa hazırlandı. Daha sonra kapılar açıldı. Rusya'nın Chelyabinsk şehrine gidecek olan 226 altı yolcu koltuklarına yaslandı. Bir süre sonra da uçak havalandı. Ancak uçuş esnasında kabin basıncında arıza yaşandı. Yolcular paniğe kapıldı. Bu sırada kabin memurları korku dolu anlar yaşayan yolculara oksijen maskelerini nasıl kullanmaları gerektiğini anlattı. Maskeleri takan 226 yolcu ise sakinleşmeye çalıştı. Daha sonra pilotlar seyir yüksekliklerini düşürerek Volgograd'a zorunlu iniş yaptı. Sorunsuz şekilde inişini tamamlayan uçaktaki yolculara yemekler dağıtıldı. Psikolojik destek sağlandı. Çocuklu yolcular otele yollandı. Diğer yolcular ise terminalde kaldı. Birkaç saat sonra da Türkiye'den gönderilen yedek bir uçak piste iniş yaptı. Bu uçağa alınan yolcular gecikmeli olarak Chelyabinsk'e ulaştırıldı. Arızalı uçak ise bakıma alındı.
Türk havayolu şirketi Onur Air'e ait olan Airbus A321 tipi uçak, bakıma alındı.
Büyük panik yaşayan 226 yolcu yedek uçakla Chelyabinsk şehrine ulaştırıldı.
Cevdet ÖZDEMİR
Türk havayolu şirketi Onur Air'e ait olan Airbus A321 tipi uçak, bakıma alındı.
Büyük panik yaşayan 226 yolcu yedek uçakla Chelyabinsk şehrine ulaştırıldı.
Cevdet ÖZDEMİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.