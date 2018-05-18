Suç ve Porsche!

İstanbul'da Erhan Timuroğlu (40), geçen yıl 20 Şubat'ta Bekir Teker ile sinemaya gittiği gerekçesiyle bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu (24) öldürdü. 24 Kasım'da yakalandı. "Kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Farklı suçlara karıştıkları belirlenen 6'sı Timuroğlu'nun akrabası olan 5 kişi tutuklandı. Kardeşi Ç. Timuroğlu da cezaevine gönderildi. 14 Haziran 2017 tarihinde Bekir Teker'in işyerinin kurşunlanması olayını gerçekleştiren Timuroğlu ve adamlarının, 18 Ekim 2017'de aralarında anlaşmazlık ve husumet bulunan Serkan K.'nın otomobilini de çalıntı olan Porsche marka araçtan kurşunladıkları ortaya çıktı.
Adı birçok suça karışan Erhan Timuroğlu cezaevinde.
Emir SOMER
Adı birçok suça karışan Erhan Timuroğlu cezaevinde.
Emir SOMER
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