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Ekonomik saldırı yapıyorlar

Ekonomik saldırı yapıyorlar
Sabah Yazarlar Kulübü "Türkiye'nin Seçimi" paneli için bu kez 'ya konuk oldu. Moderatörlüğünü Takvim Gazetesi Yazarı Bekir Hazar'ın yaptığı panele, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü , SABAH yazarları ve katıldı. Konferansta bir konuşma yapan şunları söyledi: "Bu topraklarda gözleri var. Türkiye onlara çok cazip geliyor. Bize yapmak istedikleri devirmek değil kontrol etmek. Bizi, Dolar ile Euro ile korkutmak, sindirmek ve dizayn etmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmediğimiz için de saldırılarını sıklaştırıyorlar. Şimdi seçimi hedef aldılar. Ekonomik saldırı yapıyorlar. Ama bu coğrafyanın çocukları buna izin vermeyecek." Haşmet Babaoğlu ise "Bence bu seçim sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın seçimi de olacak" diye konuştu.


Sabah Yazarlar Kulübü'nün Bursa'daki buluşmasına genel yayın yönetmenimiz Ergün Diler de katıldı.
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