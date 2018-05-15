Milyonluk vurgun

İstanbul Bahçeşehir'de Ümmü Gülsüm Karahan'a ait villada çalışan Türkmen uyruklu kadın, sevgiliyle plan yaparak evdeki ziynet eşyaları çalmaya karar verdi. Bunun üzerine, hafta sonu Pazar günü villa sahibinin evden çıkmasıyla planlarını gerçekleştiren Türkmen uyruklu kadın ile sevgilisi, evde bulunan yaklaşık 200 bin lira olan ziynet eşyası ile bir buçuk milyon lira değerinde iki araç anahtarı çaldıktan sonra sevgilisi evden gitti.
PLANI İTİRAF ETTİ
Akşam eve giden villa sahibi Karahan, evinin soyulduğunu fark etti ve Türkmen görevliyi yanına çağırarak ziynet eşyalarının ve araç anahtarlarının yerinde olmadığını sordu. Eşyaları ve anahtarları çocuğunun aldığını söyleyen görevliye inanmayan ev sahibi, kadına baskı kurarak itiraf etmesini sağladı. Sevgiliyle birlikte olayı gerçekleştirdiğini söyleyen görevli, olay yerine giden polislere teslim edilerek gözaltına alındı. Olaydan sonra ziynet eşyaları ve araç anahtarlarıyla kaçan sevgiliyi polis her yerde arıyor.
Barış SÖZAL
PLANI İTİRAF ETTİ
Akşam eve giden villa sahibi Karahan, evinin soyulduğunu fark etti ve Türkmen görevliyi yanına çağırarak ziynet eşyalarının ve araç anahtarlarının yerinde olmadığını sordu. Eşyaları ve anahtarları çocuğunun aldığını söyleyen görevliye inanmayan ev sahibi, kadına baskı kurarak itiraf etmesini sağladı. Sevgiliyle birlikte olayı gerçekleştirdiğini söyleyen görevli, olay yerine giden polislere teslim edilerek gözaltına alındı. Olaydan sonra ziynet eşyaları ve araç anahtarlarıyla kaçan sevgiliyi polis her yerde arıyor.
Barış SÖZAL
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