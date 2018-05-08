Pahalı Pablo

ABD'li milyarder işadamı David Rockefeller'ın gecen yıl vefatının ardından, ailesi ona ait sanat eserlerini açık artırmaya çıkardı. Tüm geliri hayır kurumlarına bağışlanacak açık artırmanın en gözde parçası olan Pablo Picasso imzalı 'Çiçek Sepetli Kız' tablosuna 120 milyon dolar değer biçildi. Aralarında, Picasso, Matisse ve Monet gibi ressamların eserlerinin bulunduğu koleksiyonun satışına, önceki gün Christie's Müzayede Evi'nde başlandı. Dünyanın birçok ülkesinden sanatseverlerin ilgi gösterdiği açık artırmaya, bugün de devam edileceği açıklandı. Sanat eserlerinin muhammen bedelinin 700 milyon dolar olacağı açıklandı. Ancak açık artırmada rakamın 1 milyar doları aşacağı anlatıldı. Christie's yetkilisi Jonathan Rendell, dünyanın en pahalı tablosu unvanına sahip olması beklenen eserin, aynı zamanda en büyük hayır işi olacağı da kaydetti. İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği "Salvator Mundi" tablosu 450 milyon dolara satılmıştı.
Dünyanın en paha biçilemez eserlerinin sahibi Picasso'nun "Çiçek Sepetli Genç Kadın" tablosu, David Rockefeller ve eşi Peggy Rockefeller'ın koleksiyonunda yer alıyordu.
Amerikalı işadamı David Rockefeller Jr, 101 yaşında hayatını kaybetti. 6 kalp, 2 ciğer, 3 böbrek değiştirse de hayatını kaybeden Rockefeller Jr. sanat koleksiyonu bir bir satılmaya başlandı.
Dünyanın en paha biçilemez eserlerinin sahibi Picasso'nun "Çiçek Sepetli Genç Kadın" tablosu, David Rockefeller ve eşi Peggy Rockefeller'ın koleksiyonunda yer alıyordu.
Amerikalı işadamı David Rockefeller Jr, 101 yaşında hayatını kaybetti. 6 kalp, 2 ciğer, 3 böbrek değiştirse de hayatını kaybeden Rockefeller Jr. sanat koleksiyonu bir bir satılmaya başlandı.
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